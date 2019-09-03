خطوات حجز موعد في المرور للتقديم على رخصة قيادة بالسعودية

تعتبر إدارة المرور واحدة من أهم الإدارات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعمل الإدارة على تنفيذ دورها في تنظيم المرور والحفاظ على السلامة والأمن على الطرق، ومع التطور وزيادة عدد السيارات في جميع أنحاء المملكة تم إصدار العديد من الأوامر الملكية الخاصة بالنظام المروري ولائحته التنفيذية، وتندرج تحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة 16 إدارة رئيسية والعديد من المراكز الفرعية الموزعة في جميع أنحاء المملكة، ومع التطوير الدائم الذي تسعى إليه السلطات السعودية؛ تم إطلاق نظم الحكومة الإلكترونية ليتمكن المواطنين من إنجاز المهام المختلفة عبر الإنترنت بسهولة ويسر، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ومنصة أبشر الإلكترونية التابعة له، وللتقديم على رخصة القيادة بسهولة يمكنكم ذلك من خلال متابعتنا للتعرف على خطوات حجز موعد في المرور للتقديم على رخصة قيادة.







خطوات حجز موعد في المرور للتقديم على رخصة قيادة

أصبح الآن إنجاز المهام أسهل وأسرع بفضل الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فيمكن بسهولة حجز موعد لاستخراج رخصة القيادة من خلال القيام بالخطوات التالية:







الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية وتسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية. من الجزء الخاص بالاستعلامات الإلكترونية اختر حجز موعد. ستطهر لك صفحة بها بيانات مطلوب تسجيلها مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والرمز المرئي للتأكيد. قم بتحديد الموعد المناسب لإجراء اختبار القيادة وبصمات الأصابع واختبار النظر. قم بدفع الرسوم الخاصة باستخراج الرخصة. يجب الالتزام بالشروط المحددة لاستخراج رخصة القيادة وهي ألا يقل سن صاحب الطلب عن 18 عام، كما يجب المحافظة على حضور التدريب العملي يوميا لمدة ساعتين، وإذا لم ينجح صاحب الطلب في التدريب أول مرة يتم زيادة ساعات التدريب لأربعة ساعات يوميا.

أهم الخدمات الإلكترونية لإدارة المرور







إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على الرخصة أو السيارة.

خدمات تجديد رخص القيادة.

توفير كافة بيانات ومعلومات رخصة القيادة للأشخاص المسجلين على موقع الوزارة.

خدمات الاستعلام عن وثيقة تأمين لمركبة.

خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات





