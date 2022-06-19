خطوات حجز موعد البنك المركزي السعودي والرقم المجاني

يعد البنك المركزي السعودي أو ما يشتهر بمؤسسة النقد العربي “ساما” هو أهم وأكبر مصرف مركزي رسمي بالمملكة السعودية، حيث كانت بدايته عام 1952 ميلادية، إذ كان الهدف الأساسي منه هو تنظيم التعاملات وتداول العملات داخل نطاق المملكة بالإضافة إلى تأسيس نظام مصرفي قوي ومتكامل خاص بالمملكة فضلاً عن تحديد العملة الوطنية لها، هذا وهناك تساؤلات مطروحة بشأن خطوات حجز موعد البنك المركزي السعودي الذي يذخر بالكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، وهو ما نوضحه لكم في التالي.

خطوات حجز موعد البنك المركزي السعودي

كشف البنك المركزي السعودي عن خدمة هادفة تساعد في التيسير على المستفيدين، وهي حجز موعد لزيارة البنك فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يتم التوجه إلى صفحة تسجيل الدخول للبنك المركزي السعودي .

التوجه إلى خدمة حجز موعد.

ثم يتم تحديد الموعد المناسب واختيار الفرع الذي يرغب المستخدم في زيارته لإنجاز المعاملة.

ينبغي على المستخدم تحديد الخدمة المطلوبة.

يتم إدخال رقم الجوال خاصته ثم تعبئة كل البيانات والتفاصيل الخاصة بالمواعيد من بين كل المواعيد المتاحة وذلك في نطاق الوقت المحدد لساعات العمل الرسمية.

في الأخير، يتم الضغط على حجز موعد ثم تأكيد الحجز، ويشترط أن يحتفظ المستخدم برسالة البنك لتحديد الموعد حتى يتم إظهارها للجهات المختصة عند التوجه إلى الفرع.

رقم البنك المركزي السعودي المجاني

حرص القائمين على خدمة البنك المركزي السعودي على توفير خدمة عملاء متكاملة للرد على كل استفسارات كل العملاء سواء مقيمين أو مواطنين داخل المملكة، حيث يتاح التواصل من خلال أحد الطرق التالية: