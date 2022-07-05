خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونيا في السعودية 1443

مع اقتراب عيد الأضحى يبحث المواطنين السعوديين عن خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونيا في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بإتاحة خدمة حجز مسلخ ليقوم بذبح وسلخ الأضاحي في العيد، وهذه الخدمة تتيح للمستخدمين اختيار موقت محدد لحجز مسلخ، علما بأن النتائج متاحة فقط للمواطنين المقيمين في منطقة مكة المكرمة، والرياض والمدينة المنورة أيضا، وهذه الأماكن المجهزة للسلخ هي مرخصة من وزارة البيئة.

خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونيا في السعودية

بدأ البحث بالفعل عن خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونيا في السعودية، وقد تم تجهيز الأماكن المخصصة لذلك، وقد تم وضع هذه الخدمة من أجل المساعدة على تقليل الزحام يوم العيد، وهذه الخدمة تتيح اختيار وقت ويوم ذبح الأضحية، مع تحديد نوع لأضحية عجول أو ماعز أو خراف كما يمكن اختيار المسلخ، ويتم الحجز من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة نما الإلكترونية التي وضعتها وزارة البيئة سجّل الدخول بكتابة رقم هوية المواطن أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيم، أو رقم الحدود، ثم يكتب رقم المرور إن لم يكن لدى المستخدم حساب خاص به، عليه أن ينشئ حساب جديد بالضغط على أيقونة حساب جديد، كما يمكن الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد يضغط على أيقونة طلب الخدمة، ثم يعين المسلخ الذي يرغب به ويحدد وقت الذبح ونوع الأضحية، ثم يتبع بقية لتعليمات ليتم الحجز الخاص به.

شروط حجز ذبح الأضاحي

يجب أن يدخل المستفيد المسلخ قبل الوقت الذي حدده بساعة

يسمح لصاحب الذبيحة فقط بالدخول

عدد الذبائح المسموح بها في للشخص في السيارة الواحدة هي 8 ذبائح

التحقق من سلامة الأضحية وتوفر الشروط الصحية والشرعية فيها

الالتزام بكل التعليمات والتوصيات من الجهة المشرفة على الأمر.

نصل إلى ختام مقال خطوات حجز ذبح الأضاحي إلكترونيا في السعودية، والذي يتم عبر منصة نما مثلما ذكرنا لكم، كم حددنا لكم أهم الشروط التي يجب التقيد بها للحجز.