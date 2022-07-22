خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز السعودية 1444 من وزارة العدل

قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان عن خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز السعودية 1444، ليتسنى للأفراد تقديم طلب تنفيذ جديد الكترونيا عبر شبكة الانترنت بدون الحاجة للخروج وزيارة محكمة التنفيذ، وجاء هذا في إطار خطة الحكومة السعودية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، في السطور التالي نوضح تفاصيل خطوات تقديم تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز السعودية الكترونيا 1444.

بوابة ناجز السعودية الإلكترونية

تعد بوابة ناجز السعودية واحدة من المواقع الإلكترونية التي تقدم للأفراد بالمملكة العربية السعودية الخدمات الحكومية مرقمنة لتسهيل المهام على الأفراد من المواطنين والمقيمين على الأراض الحجازية، ومن أبرز خدمات بوابة ناجز السعودية، ما يلي:

الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية.

تقديم طلب تنفيذ جديد.

إنهاء طلبات تنفيذ للطلبات قبل بوابة ناجز.

تقديم طلب ترخيص مقدم.

تقديم طلب خليجي.

وتقديم طلب زائر.

تقديم طلب جواز سفر.

خدمة حجز موعد.

بوابة ناجز | بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية العدلية تهدف إلى خدمة المستفيدين دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية https://t.co/KkPiDn7UkR pic.twitter.com/NyPAY28Er4 — وزارة العدل (@MojKsa) March 10, 2020

خطوات تقديم طلب تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز 1444

يتم تقديم طلب تنفيذ جديد عبر بوابة ناجز السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: