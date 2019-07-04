خطوات تفعيل بطاقة مصرف الراجحي من الصراف

يعتبر “مصرف الراجحي” من أكبر وأهم البنوك الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي، وكيفية تفعيلها، وطريقة تجديد الاقامة عن طريق الهاتف، وكيفية تجديد “بطاقة مدى”، وقد تم تأسيس المصرف 1957 م في حي الديرة بمدينة الرياض، وقد مر على انشأئه أكثر من خمسين عام، يمكنكم من خلاله اتمام الأعمال التجارية والبنكية، وقد تم إفتتاح أول فرع للنساء في حي الشميسي عام 1979 م .

خطوات تجديد بطاقة مدى

تعتبر بطاقة مدى هي بطاقة ذكية للصراف الآلي وهي تحل محل البطاقات الممغنطة، ويوجد بها شريحة ذكية، ومزودة بشريحة ذكية، تعمل علي حماية البطاقة من التزييف، ويوجد بها رقم سري مكون من اربعة ارقام خاصة بالبطاقة، ويمكنكم طلب تجديد بطاقة الراجحي خلال شهرين من تاريخ نفاذ البطاقة، عن طريق زيارة إحدى فروع مثرف الراجحي للخدمة الذاتية “أسرع”، والان نتعرف على خطوات تجديد بطاقة مدى .

قم بإدخال بطاقة مدي التى تريد تجديدها فى جهاز “أسرع” للخدمة الذاتية .

قم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة المكون من 4 أرقام .

قم بتعيين طابعة “بطاقة مدى” من خلال القائمة الأساسية .

سوف يتم إرسال لك رسالة تحقق به الرقم السري على رقم الهاتف المرتبط بحساب الشخص الحالي .

قم بالتأكيد وإدخال الرقم السري المرسل لك على الهاتف .

بعد هذه الخطوة سوف يتم طباعة البطاقة الجديدة .

كيفية طلب بطاقة مدى بدل فاقد

في حالة الرغبة فى طلب بدل فاقد لبطاقة مدى يجب عليك إتباع الخطوات التالية :

قم بإختيار طباعة بطاقة الراجحي مدى من اعلى الشاشة .

قم بإدخال رقم الحساب الحالي .

قم بإدخال رقم الاقامة او رقم الهوية الوطنية .

سوف تصل اليك رسالة عبر الهاتف المرتبط بالحساب الحالي بها الرقم السري .

قم بإختيار الاسم الذي تود طباعته، وسوف يتم طلب وضع بصمه على قارىء البصمات .

بعد إتمام هذه الخطوات يتم طباعة البطاقة الجديدة .

مزايا بطاقة مدى

تمتاز بطاقة مدى بسهولة قابلية تحديث التطبيقات والمعلومات بدون الحاجة الى تغيير البطاقة، ومتوافقة مع المقاييس العالمية، ويوجد بها شريحة إلكترونية مصممة خصيصا لتوفير الحماية والسلامة، ولا يمكن تخريبها او تزييفها، وتمتاز ايضا إمكانية أستخدامها في دفع قيمة المشتريات، ومقبولة على المستوي المحلي والعالمي، وسهولة إستخدامها في السحب النقدي، ويمكن الحصول عليها فورا من فروع مصرف الراجحي الكثيرة فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية، كما يمكن للعميل التسوق الإلكترونية بكل امان وبطريقة آلية سريعة .

طريقة استخدم البطاقة المقدمة بشريحة

يمكنكم إستخدام البطاقة الذكية بكل سهولة ويسر من خلال الخطوات التالية :

عند الذهاب لشراء بطاقة الراجحي، سيقوم أمين الصندوق أو البائع بإدخال بطاقة العميل في المكان المخصص لها وهو جهاز نقاط البيع، وسوف يطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة للتأكيد، وإتمام عملية الشراء .

في حالة ان جهاز جمع النقاط لا يسند للعمليات الشرائية من خلال البطاقة التي يوجد بها شريحة الحماية الذكية، سيطلب منك إستخدام الطاقة بالشكل العادى، والامضاء عقب إتمام العملية .

فى حالة إستخدام بطاقة الراجحي مدى في أجهزة الصراف الآلى سيتطلب منك إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .

يمكنكم إستخدام بطاقة صراف الراجحي فى العديد من المعاملات المالية مثل سحب أو تحويل الأموال من الصراف الألكتروني بكل سهولة ويسر، ويمكنكم الحصول على البطاقة من داخل المصرف وإمكانية تطبيقها من الصراف بكل سهولة .