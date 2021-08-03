خطوات تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يعمل في حساب المواطن

عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات الواجب اتباعها لتعديل الحالة الوظيفية الى “لا يعمل” لكل المستفيدين من البرنامج، بناء على استفسار من احد المواطنين.

خطوات تعديل الحالة الوظيفية في حساب المواطن

حيث اوضح حساب المواطن أن تعديل الحالة الوظيفية يكون من خلال أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، حيث يتم تغير الحالة الوظيفية الى “لا توجد وظيفة” ثم الضغط على حفظ البيانات، بعد ذلك قم بالضغط على ايقونة “الإفصاح عن الدخل”، ثم قم بحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

ضوابط جديدة برنامج حساب المواطن

وفي وقتا سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن ايقاف التسجيل بشكل مؤقت في البرنامج، وتحديدا بعد بعد صرف الدفعة 29 خلال شهر ابريل الماضي، مضيفا أنه قد تم تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، كذلك فقد تم ايقاف التسجيل في الدفعات الجديدة بشكل مؤقت ايضا، بعدما وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.