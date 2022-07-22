خطوات تسديد فاتورة الكهرباء برقم الحساب في المملكة العربية السعودية 2022

اتجهت معظم الدول حول العالم إلى جعل معظم الخدمات إلكترونية كسداد الفواتير المختلفة وإصدار الأوراق الحكومية، وتقدم الحكومات العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، رغبة منها في استغلال وقتهم وتوفير الجهد عليهم، في المملكة العربية السعودية تقدم الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية منها تسديد فواتير الكهرباء التي سنتعرف عليها خلال هذا المقال.

سداد فاتورة الكهرباء

تعتبر خدمة سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب من أهم الخدمات التى تقدمها شركة الكهرباء السعودية لعملائها، حيث مكنت الشركة عملائها تسديد فاتورتهم دون الرجوع للشركة ومراجعتها وذلك تسهيلاً على المواطنين، سنتعرف على خطوات تسديد الفاتورة إلكترونياً.

خطوات تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

باتباع الخطوات التالية، يمكنك عزيزي الزائر سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بك

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية من هنا .

. الضغط على تسجيل.

كتابة الاسم بالكامل.

إدخال كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق.

النقر على تسجيل الدخول برقم الحساب.

اختيار سداد الفاتورة.

سيتم خصم قيمة الفاتورة من الحساب.

خطوات تقديم طلب سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط

توفر شركة الكهرباء السعودية لعملائها خدمة تقسيط فاتورة الكهرباء، ولتقديم طلب لهذه الخدمة عليك عزيزي المتابع اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء في السعودية.

في السعودية. الضغط على تسجيل الدخول من صفحة التسجيل.

تعبئة البيانات المطلوبة منك.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول برقم الحساب.

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار لخدمات الإلكترونية.

اختيار تطبيق الدفع.

تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على زر إرسال.

وضحنا لك عزيزي الزائر خطوات تسديد فاتورة الكهرباء من شركة كهرباء السعودية إلكترونياً وخطوات سداد الفاتورة بالتقسيط، ويمكنك التواصل مع شركة الكهرباء عبر رقم خدمة المشتركين 920001100، وللبلاغ عن أي عطل يمكن الاتصال بـ مركز استقبال بلاغات الأعطال على الرقم 933.