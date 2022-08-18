خطوات تسجيل وتفعيل الحساب على منصة أبشر 1444 وتطبيق Absher لاستمرار استخدام الخدمات الالكترونية

أوضحت منصة أبشر أن هناك مجموعة من الخطوات الجديدة للتسجيل والتفعيل للبدء باستخدام خدماتك الإلكترونية عبر المنصة و التطبيق، حيث أكدت أنه يجب على كافة مستخدمي خدمات أبشر الإلكترونية سواء كنت مسجل الدخول من خلال منصة ابشر الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، أو مسجل من خلال التطبيق فيجب عليك تفعيل حسابك، وسوف نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتفعيل الحساب.

خطوات تفعيل حساب أبشر على منصة www.absher.sa

أعلنت منصة أبشر الخطوات اللازمة لتفعيل حسابات الأفراد على المنصة الالكترونية، موجضة انه يجب على جميع مستخدمي المنصة ضرورة تفعيل حساباتهم للاستمرار في الاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها المنصة، وقد أوضحت الصفحة الرسمية لأبشر على موقع تويتر خطوات تفعيل الحساب وتتم كالتالي:

فتح منصة أبشر الالكترونية على الانترنت

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورمز التحقق.

او اختيار تسجيل مستخدم جديد “هنا“

ادخل كافة المعلومات اللازمة والمطلوبة منك.

بعد الانتهاء ستظهر عبارة تم تسجيلك بنجاح.

جهات تفعيل حساب أبشر المسجل عبر المنصة 1444

يجب التفعيل من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال حسابك البنكي، أو من خلال مكاتب الجوازات، أو مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة بجميع مناطق المملكة.

تفعيل حساب أبشر 1444

وقد أوضحت منصة أبشر أنه عند حال وصول رسالة تم تفعيل حساب أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال البنوك، فيجب القيام بالخطوات التالية: