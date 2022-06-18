يبحث الجميع عن خطوات تسجيل محتاج في منصة إحسان 1443 التي تم تقديمها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، حيث تهدف لتقديم كافة خدماتها لفئات منخفضة الدخل والمتوسط والأسر الأشد فقرا من خلال تعزيز دور المنصات الحكومية في الدعم التنموي، وتقدم تلك المنصة الدعم المادي والعيني عن طريق التقديم الإلكتروني وهذا من خلال خطوات سهلة لا تتعدى الدقائق، وتتميز تلك الدعمية بالشفافية المتناهية في وصول المساعدات بكافة صورها إلى المستحقين وهذا من خلال الجهات الحكومية المعنية بالإشراف عليها وكافة كبار الدولة، ويتم التبرع لتلك المنصة بملايين الريالات لرفعة مستوى المواطن السعودي وإعانته على مواجهة موجة الغلاء التي تجتاح العالم أجمع.

خطوات تسجيل محتاج في منصة إحسان توفر منصة إحسان الخيرية خدمات للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل من المواطنين السعوديين ويتم التسجيل من خلال الموقع الخاص مع توافر شروط للتسجيل، وفيما يلي نوضح لكم خطوات التسجيل: أولاً تسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

ثانياً النقر على الأيقونة الخاصة ” إنشاء حساب”.

ثم إدخال كافة البيانات التي يتم طلبها من خلال المنصة من اسم المستفيد ورقم الجوال الذي المسجل في إحدى شركات الاتصالات السعودية.

ثالثاً يلزم إدخال بريد إلكتروني صالح لتسهيل عملية التواصل ما بين المنصة والمستفيد.

ثم يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية عبارة عن كود لرقم الهاتف المسجل قم بكتابتها في المكان المخصص لها على الصفحة.

ثم قم بتفعيل البريد الإلكتروني الخاص.

وأخيراً عليك اختيار البرنامج الدعمي الذي تحتاج لمساعدته. شروط التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين قامت منصة إحسان السعودية بوضع شروط يجب توافرها في المتقدم والتي تتلخص في النقاط التالية: لا يتم الاستفادة من تلك الخدمات إلا للسعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة. إحضار كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدخلة. ومن ثم توافر بريد إلكتروني صالح.