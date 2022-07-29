خطوات تسجيل طلب إعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات ورابط التسجيل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن اهم الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام طلب إعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات، كما ان المؤسسة تسعي دائما بازلة اقصي جهود في توفير خدماتها بسهولة تيسيرا علي المواطنين ومن ذا النطاق وفرت تلك الخدمة الكترونيا بسهولة وذلك طبقا لما أعلنته التأمينات عبر حسابها الرسمي علي Twitter كما علنت اهم الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام الطلب من خلال متابعة المقالة سيتم التعرف علي المزيد من التفاصيل.

طلب إعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات

تعد تلك الخدمة من الخدمات الهامة لدي أصحاب الاعمال والهدف من الطلب الاعفاء من الغرامات سواء اكانت تلك الغرامات بسبب التأخر في سداد الغرامات المالية او غيرها، كما ان التقديم عليها بسهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة من خلال الرابط. النقر علي الخدمات الالكترونية. الدخول الي خدمات الاعمال ومنها يقوم مقدم الطلب باختيار خدمات الاعفاء من غرامات التأخير. تسجيل الدخول وذلك عن طريق إضافة الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة المرور رمز التحقق الموجود. إتمام البيانات المطلوبة عن طريق تحديد المنشاة المطلوبة واختيار الاعفاء من الغرامات. الموافقة علي الشروط والاقرار وذلك بعد ظهور كافة البيانات الخاصة بالمنشاة. رفع كافة المستندات المطلوبة والداعمة للطلب. تقديم الطلب واتمام العملية.

شروط تقديم طلب الاعفاء من الغرامات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اهم الشروط التي يجب توافرها لإتمام طلب إعفاء من غرامات التأخير لدى التأمينات بسهولة وهى كالتالي:

يجب ان يكون كافة العمال بالمنشاة مقيدين لدي التأمينات.

ان تكون تلك المرة هي المرة الاولي لتسجيل طلب العفاء من الغرامات.

لابد من عدم وجود أي مخلفات لدي المنساة من إصابات عمل مرفوضة او أي مخالفات اخري.

خدمات أصحاب الاعمال في التأمينات الاجتماعية

تقدم المؤسسة العديد من الخدمات وذلك بسهولة عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتم التسجيل به بسهولة عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور وبعد ذلك يمكنك الحصول علي تلك الخدمات ومنها:

يمكن نقل ملكية المؤسسة كما يمكن تحديث البيانات الخاصة بها.

تحديث الأجور الشهرية للعمال العاملين بالمنشاة.

يمكن تعديل الكيان القانوني الخاص بالمنشاة بسهولة.

تعديل بيانات المشتركين وغيرها من الخدمات الخاصة بالمشتركين.

تسجيل مشترك من خارج المملكة العربية السعودية.

الاعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخيرات المالية.

تعديل حالة مستفيد

من اجل الحفاظ علي حقوق مقدمين الطلبات اكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي ضرورة التأكيد من حالته لأنه من الممكن اجراء تعديلات عليها وذلك باتباع الخطوات التالية: