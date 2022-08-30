خطوات تسجيل دخول منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني

قامت وزارة المالية بالمملكة السُّعُودية بتوضيح خطوات تسجيل دخول منصة الخدمات المالية اعتماد، حيث تسعى الوزارة لتحويل أعمال وزارة المالية وكافة ما يختص بالميزانية العامة وميزانية الجهات الحكومية إلى رقمية، لذلك تم إطلاق منصة اعتماد منصة التعاملات الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما أنها أتاحت إمكانية الاستعلام عن الراتب لكافة الموظفين الحكوميين إلكترونياً من خلالها، بالإضافة إلى المشاركة في المنافسات والمشتريات الحكومية.

كيفية تسجيل دخول منصة اعتماد عبر نفاذ

يمكن تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق بوابة النفاذ الوطني للموحد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة اعتماد. واختيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول. ثم كنابة رَقَم السجل المدني، والضغط على تسجيل الدخول. ومن ثم يتم تحويل المستخدم إلى حساب وزارة التجارة والاستثمار، وفي حالة إن كان الحساب مشترك في المنافسات والمشتريات الحكومية يتم إيقاف الدخول.

آلية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

تعمل كنصة اعتماد على تقديم العديد من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، ويتم الاستعلام عن طريق الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك بمنصة اعتماد. واختيار اعتماد أفراد. و إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورمز التحقق. واختيار حقوق الموظف، ومنها الاستعلام عن الراتب. وتدوين البيانات المطلوبة. ثم يتم اختيار الشهر المراد الاستعلام عن الراتب به. ثم الضغط على عرض، سوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بالراتب.

رَقَم منصة الخدمات المالية اعتماد

أتاحت إدارة منصة اعتماد رَقَم موحد للرد على استفسارات كافة المستفيدين هو 1990، كما أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال الصفحة الخاصة بالرد على استفسارات المستخدمين بموقع تويتر.

إجراءات الشراء والتقدم للمنافسات عن طريق منصة اعتماد

يمكن التقدم للشراء من خلال البحث عن منافسة ثم الاطلاع على المعلومات الخاصة بها وطلب شراء وثائق المنافسة، ومن ثم يجب الدفع عن طريق خدمة السداد عبر الحساب البنكي وفقا لرقم الفاتورة الصادرة، وعند استلام المبلغ سوف يتم إبلاغ المشتري عبر النظام أو البريد الإلكتروني، و إصدار الفاتورة وعندئذ يتم تحميل وثائق المنافسة عبر الموقع الإلكتروني، وفي حال إن كانت غير إلكترونية يجب طباعة الفاتورة والتوجه لمكان الاستلام اليدوي الموضح بالمنصة، وعند تقديم العرض يجب طباعة الشروط والمواصفات بصورة ملونة، وإرفاق بَيَانُ الحساب مع العرض، وسوف يتم إبلاغ الموردين عند وجود تعديلات بكراسة الشروط أو إلغاء أو تمديد الوقت الراهن للمنافسة إلكترونياً، ثم تقوم إدارة المنصة بتسليم العروض للجهة الحكومية وعند الانتهاء من فحصها سوف يتم إبلاغ الموردين بالفائز من خلال البوابة.