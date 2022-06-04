خطوات تسجيل حجاج الداخل على تطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق خدمة الحجز والتسجيل للحجاج من داخل المملكة إلكترونيًّا، وذلك من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو على تطبيق“ اعتمرنا”، وذلك للراغبين في تأدية شعيرة الحج للعام الحالي.

طريقة حجز الحج والعمرة على موقع وزارة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، عن إتاحة الحجز لحجاج الداخل عن طريق موقعها الرسمي علي الإنترنت، ويمكنك الحجز عن طريق الخطوات التالية:

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة، ثم قم باختيار أيقونة“ خدمات”.

2- الخطوة الثانية قم باختيار خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين.

طريقة حجز الحج والعمرة على طريق تطبيق اعتمرنا

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة، عن إتاحة الحجز لحجاج الداخل أيضا، عن طريق برنامج اعتمرنا، ويمكنك الحجز عن طريق الخطوات التالية:

1- الخطوة الأولى قم بتنزيل تطبيق اعتمرنا وتثبيته على الهاتف الخاص بك.

2- الخطوة الثانية قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان هناك حساب موجود بالفعل.

3- الخطوة الثالثة قم بإدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالشخص المتقدم.

4- الخطوة الرابعة قم باختيار خدمات الحج واختيار خدمة الحجز واختيار التصريح.

شروط حجز الحج والعمرة لحجاج الداخل

ووضعت الوزارة شروطًا للمتقدمين والتي تتضمن ما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا داخل المملكة.

• ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عامًا ميلاديًّا.

• الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

• أن يكون مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق“ توكلنا”.