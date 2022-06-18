خطوات تحديث البيانات في منصة مسار والرقم الموحد للمنصة في السعودية 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مصر خدمة منصة مسار الإلكترونية بهدف مساعدة الجهات الحكومية من خلالها لترقية الموظفين، ويتم هذا عبر الترقية الاستثنائية او من خلال المفاضلة أو الطرح، كما يجب توفر بعض الشروط اللازمة للتسجيل في منصة مسار واستخدام خدماتها المختلفة، نتابع معكم للمزيد من التفاصيل ونستعرض طريقة تحديث البيانات في منصة مسار بالسعودية 1444.

شروط استخدام منصة مسار السعودية

يتم استخدام منصة مسار في المملكة العربية السعودية وفق بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم للتسجيل في المنصة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون أيضًا حاملًا لشهادة البكالوريوس وما يعادلها من الشهادات.

أيضًا يجب أن يكون الفرد متمكن من تنفيذ أي مهمة يتكلف بها عبر منصة مسار.

يجب أن يكون الفرد المتقدم للتسجيل قادرًا على الالتزام بالدخول للمنصة بالأوقات التي حددتها له المنصة.

خطوات تحديث البيانات في منصة مسار

يستطيع الفرد من الموظفين الحكوميين تحديث البيانات في منصة مسار وإجراء التعديلات على المعلومات الوظيفية الخاصة بهم، إلى جانب إرفاق الشهادات الجديدة إلكترونيا بسهولة، ويتم تحديث البيانات في منصة مسار إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول لحساب الموظف الحكومي الخاص في منصة مسار السعودية.

ثم اختيار خدمة الأفراد.

بعدها يجب اختيار أيقونة البيانات الوظيفية.

ثم الضغط على إنشاء طلب جديد.

انقر بعدها على تعديل البيانات الوظيفية.

ثم تحديث المعلومات الوظيفية.

يتم تحديث أيضًا المؤهل العلمي، ثم قراءة الأحكام والشروط، والموافقة عليها.

انقر في النهاية على مربع إرسال الطلب.

الرقم الموحد لمنصة مسار الإلكترونية

أتاحت منصة مسار الالكترونية رقم موحد للتواصل مع العملاء توفيرًا للوقت وللجهد، ويمكن لموظفي منصة مسار التي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التواصل من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911