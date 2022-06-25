خطوات تحديث البيانات الوظيفية في منصة مسار 1443 هـ

يبحث الكثير من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها تحديث بياناتهم وتوثيقها إلكترونيا، وذلك من قبل العاملين في مؤسسات، وقطاعات الحكومة السعودية، وقد أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية هذه المنصة من أجل تقديم كافة الخدمات الخاصة بهذا القطاع بصورة إلكترونية سريعة للغاية، ولمعرفة التفاصيل الخاصة بالتسجيل على المنصة، وطريقة تحديث البيانات تابع المقال.

خطوات تحديث البيانات الوظيفية في منصة مسار

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من إتمام عملية التحديث:

قم بالذهاب إلى رابط منصة مسار الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك وتأكد من صحتها.

بعد ذلك سوف يظهر أمامك كود مرئي.

قم بإدخاله بدقة في المكان المخصص له.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بالذهاب إلى خدمات الأفراد.

قم بفتح قائمة الخدمات.

ثم قم بالضغط على زر بياناتي الوظيفية.

ثم اختر إنشاء طلب، بعد ذلك اختر تعديل البيانات.

قم بكتابة البيانات التي تريد تحديثها.

تأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم اضغط التالي.

بعد ذلك قم بالضغط على إقرار الموافقة.

بعد ذلك في النهاية قم بإرسال الطلب.

طريقة توثيق بياناتي في منصة مسار

من الممكن أن تقوم بتوثيق البيانات الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التالية: