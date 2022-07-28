خطوات تجديد جواز السفر السعودي 1444 بواسطة أبشر والرسوم اللازمة للتجديد

يعتبر جواز السفر السعودي المجدد 1444 من أبشر من الطرق الإلكترونية السهلة لاستخراج أو تجديد جوازات السفر وأي خدمات يمكن لأي شخص من المملكة العربية السعودية تجديد جواز السفر السعودي، إما عن طريق محكمة وطنية موحدة أو من دليل أبشر الرسمي، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال معرفة كيفية تجديد جوازات السفر السعودية وأيضاً رسوم وشروط التجديد.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

أولا: قم بتسجيل الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

اختر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة.

اختر خدمة تجديد جواز سفرك.

ثم سجل اسم المستفيد من هذه الخدمة.

ثم ستظهر لك معلومات جواز السفر.

بعد ذلك، حدد فترة جواز السفر.

قم بتحديد مكان استلام الجواز من مكتب الجوازات أو عن طريق البريد السعودي.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

بعد التحقق من بياناتك باستخدام نسخة جواز السفر، قم بتأكيد طلبك لتجديد أو إصدار جواز السفر.

أخيرا، ستظهر صفحة تأكيد طلبك، وستتم طباعة جواز السفر وإرساله عن طريق البريد السعودي.

شروط تجديد جواز السفر السعودي لعام 1444

لابد من وجود حيازة جواز سفر المواطن المراد تجديد جواز سفره.

دفع المخالفات المرورية المسجلة على المواطن الذي يحتاج لتجديد جواز السفر إن وجد.

وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.

يجب تواجد المواطن في المملكة العربية السعودية وقت تقديم طلب التجديد.

لا يمكن تجديد جواز السفر إلا لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وإذا كان عمر المستخدم أكبر من 21 عامًا، فيمكنه تطبيق الخدمة من خلال حسابه على منصة أبشر.

لا يمكن تجديد جواز السفر إلا لمدة 5 سنوات إذا كان حامل جواز السفر أقل من 21 عامًا.

إذا كان حامل جواز السفر يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر، فيمكن اختيار فترة جواز السفر لتكون 5 أو 10 سنوات.

إذا تم إصدار جواز السفر إلكترونيًا، فسيتعين على المستخدم تحديد موعد إلكترونيًا وإكمال نموذج توزيع جواز السفر أو التجديد وتقديم هويته / هويتها الوطنية ونسخة من صورتين شخصيتين جواز السفر القديم وقت الاستلام.

كما يجب أن يقوم المستفيد بالموافقة على كافة التعليمات والتعهدات المطلوبة داخل منصة أبشر.

المدة المستغرقة لتجديد جواز السفر السعودي

يستغرق تجديد جواز السفر السعودي لعام 1444 في المملكة العربية السعودية 3 أيام من بداية الخدمة، حيث يتم الحصول على موافقة الإدارة العامة للجوزات، وبعد ذلك يمكن للمستفيد الحصول على جواز جديد، إما عن طريق البريد السعودي أو من أحد فروع مكتب الجوزات السعودي.

اقرأ أيضا في نجوم مصرية:

رفع “قرض الأسرة” و “قرض الزواج” من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، إليكم أهم الشروط

الجوزات السعودية تحدد شروط السفر إلى خارج المملكة وتفرض غرامة للمخالفين لعام 2022