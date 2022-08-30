خطوات تجديد الجواز اليمني الكترونيا للسعوديين والوافدين 1444

تتعدد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين المقيمين بها، ومن أهم هذه الخدمات خدمة تجديد جواز السفر، كما يعتبر تجديد جواز السفر اليمنى من أهم المتطلبات التي يحتاجها المواطنين للعيش في المملكة العربية السعودية، حيث قامت السفارة اليمنية بطلب المواطنين تجديد جوازات السفر بشكل دوري بهدف الاستفادة من مزايا الجواز والعيش بالسعودية، ومن يرفض تجديد جواز السفر قد يتعرض إلى غرامات لا حصر لها ومسائل قانونية لمالك جواز السفر منتهى الصلاحية، ومن خلال هذا المقال سنعرض أهم خطوات تجديد الجواز اليمنى إلكترونيا.

الخدمات الإلكترونية السفارة اليمنية

لكي يتم تجديد الجواز السفر اليمنى إلكترونيا يجب اتباع الخطوات الآتية:-

أولا الانتقال إلى الموقع الرسمي للسفارة اليمنية.

يجب قراءة جميع الملاحظات والشروط والموافقة عليها.

القيام بتسجيل الدخول ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

القيام بإدخال رقم التحقق الذي تلقيته عبر رسالة.

قم بالنقر فوق زر “متابعة”.

قم بإرسال رمز التحقق عبر رسالة نصية وأضف رقمك الجوال للتحقق.

قم بتعريف الخدمة العامة.

قم بالنقر فوق الخدمات التفصيلية.

قم بالاختيار طريقة للحصول على جواز السفر .

قم بالنقر فوق “التالي”.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة ثم انقر فوق “التالي”.

قم بتحميل جميع المستندات والمستندات المطلوبة.

قم بالنقر فوق أيقونة تأكيد الخدمات.

قم بتحديد طريقة دفع رسوم الخدمة.

قم بإدخال جميع معلومات الدفع.

قم بالنقر فوق أيقونة “الآن”.

سيتم إرسال لك رسالة تؤكد استلام الطلب من خلال sim.

خطوات حجز موعد السفارة اليمنية لتجديد الجواز 2022

لكي تتمكن من حجز موعد لتجديد جواز السفر اليمنى في سفارة يمنينه برجاء اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط السفارة اليمنية قم بالنقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية. قم بتحديد خدمة الحجز. قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك . قم بتحديد نوع الخدمة التي تحتاجها ( تجديد جواز السفر). قم بتحديد تاريخ المقابلة. قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. قم بالنقر فوق تأكيد الاجتماع. قم بحفظ إخطار التعيين لتوزيعها على الموظفين.

متطلبات تجديد جواز السفر اليمنى لعام 2022

لكي يتم تجديد جواز السفر اليمنى، هناك متطلبات يجب اتباعها وهي كالآتي:-

لا بد أن يظهر حامل جواز السفر في السفارة شخصيا.

رجاء إرفاق نسخة طبق الأصل لجواز السفر الحالي الخاص بك.

تصريح الإقامة الأصلي.

صورتان شخصيتان حديثة التصوير وحادتان لحامل جواز السفر على خلفية بيضاء مقاس 5×5.