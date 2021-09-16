خطوات تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية 2021 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الوقت الراهن عن تجديد الإقامة وذلك للمقيمين، حيث أتاحت الحكومية السعودية مؤخراً موقع إلكتروني من أجل إنجاز هذه الخدمات بشكل سريع، بحيث لا يتم إجبار المواطنين على الذهاب إلى الجهات الحكومية، التي تشهد زحاماً وتكدس هائل وخوفاً من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة المواطنين بالمملكة جعلت الحكومة السعودية أمر تجديد الإقامة للمواطنين يتم بشكل إلكتروني، ومع العلم أيضا أنه يُلزم على المغتربين بالمملكة العربية السعودية بأن يقوموا بتجديد إقامتهم بشكل مستمر، وتسديد المستحقات المالية من أجل ألا يتعرضون إلى المسائلة القانونية أو يتعرضون لدفع الغرامات، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على كيفية تجديد الإقامة للمواطنين المقيمين.

تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية 2021:

يمكن للمقيمين بالمملكة أن يقوموا باستخدام الموقع الإلكتروني من أجل ان يقوموا بتوفير الوقت والجهد والأهم من ذلك الحفاظ على صحتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وكذلك لإنجاز الخدمات حيث يتجه الكثير من المواطنين بالسعودية إلى المنصات الإلكترونية والموقع الأخرى التابعة للحكومة السعودية للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال هذه المواقع، حيث يمكن من خلالها التواصل مع الأجهزة الحكومية للاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وكيفية تجديدها وتسديد الرسوم لاستخراج وثيقة إقامة جديدة للمغتربين، ومع العلم أيضا أنه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة السعودية يمكن استخراج وثيقة عمل وذلك للاستمرار في العمل والإقامة بداخل المملكة العربية السعودية بشكل قانوني، حتى لا يتعرضون لعقوبات وغرامات مالية.

كما أوضحت الحكومة السعودية في وقت سابق أنه يمكن للمواطنين الدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية من أجل التعرف على الخدمات المتاحة والتي من أبرزها، تسديد الرسوم والتعرف على موعد تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها.

خطوات التسجيل بالموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية لتجديد الإقامة:

1/ التوجه إلى الموقع الإلكتروني ثم القيام بتسجيل الدخول.

2/ إدخال رقم الإقامة وبيانات المستعلم.

3/ الضغط على قائمة الجوازات عبر الخدمات الإلكترونية.

4/ إدخال الرمز المرئي المتوفر بجواز السفر.

5/ الضغط على زر عرض وسيظهر لكم تاريخ التجديد المستحق والرسوم المطلوبة.