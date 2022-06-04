مزايا الحصول على تمويل من مؤسسة التقاعد السعودية:

  • يتميز أن له هامش ربح أقل.
  • تساعد على توفير سكن ومنازل مناسبة لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين.
  • كما أنه يقوم بتسجيل المنزل باسم المواطن على نظام الرهن العقاري.
  • يتم سداده من خلال أقساط الشهرية ثابتة كل شهر لكي يتناسب مع ظروف المواطن.
  • يمكنك اختيار أي بنك يتم من خلاله تسديد قيمة القسط الشهري للتمويل.
  • من الممكن أن تقوم بالسداد في مدة تصل إلى 6 أشهر إلى 12 شهرا.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:

  • في البداية يلزم أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
  • كما يلزم أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية.
  • يلزم كذلك  أن يكون المتقدم أحد موظفي القطاع الحكومي السعودي.
  • يلزم أن لا يقل عمر المواطن عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.
  • كما يلزم أن لا تقل عن سنتين.
  • يجب أن تحرص على تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتمكن من التقديم.

كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:

  • في البداية قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة.
  • بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.
  • بعد ذلك قم بالتأكد من صحة كافة البيانات.
  • ثم قم بعد ذلك بمراجعة الطلب.
  • في النهاية يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.