خطوات الحصول على قرض من مؤسسة التقاعد ومزايا التمويل الشخصي
مزايا الحصول على تمويل من مؤسسة التقاعد السعودية:
- يتميز أن له هامش ربح أقل.
- تساعد على توفير سكن ومنازل مناسبة لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين.
- كما أنه يقوم بتسجيل المنزل باسم المواطن على نظام الرهن العقاري.
- يتم سداده من خلال أقساط الشهرية ثابتة كل شهر لكي يتناسب مع ظروف المواطن.
- يمكنك اختيار أي بنك يتم من خلاله تسديد قيمة القسط الشهري للتمويل.
- من الممكن أن تقوم بالسداد في مدة تصل إلى 6 أشهر إلى 12 شهرا.
الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:
- في البداية يلزم أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- كما يلزم أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية.
- يلزم كذلك أن يكون المتقدم أحد موظفي القطاع الحكومي السعودي.
- يلزم أن لا يقل عمر المواطن عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- كما يلزم أن لا تقل عن سنتين.
- يجب أن تحرص على تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتمكن من التقديم.
كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:
- في البداية قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة.
- بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.
- بعد ذلك قم بالتأكد من صحة كافة البيانات.
- ثم قم بعد ذلك بمراجعة الطلب.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.