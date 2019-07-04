خطوات الحصول على قرض بنك التسليف والادخار السعودي الشروط المطلوبة

من بين خدمات الدعم المُقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية هي خدمات بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف، فسنتحدث اليوم عن قروض بنك التسليف والتي يتم تسميتها قرض الضمان الاجتماعي وهي عبارة عن بعض المساعدات المالية التي توفر للمواطنين بالمملكة، والتي تهدف إلى دعم المواطن السعودي للارتقاء أولًا بالمجتمع ككل، ومن ثم محاولة الوصول لحلول مشاكل الوضع الاقتصادي الذي يواجه شعوب العالم أجمع وليس المملكة العربية السعودية فقط، وسوف نوفر لكم اليوم أيضًا خطوات الحصول على تلك القروض بالتفصيل.

قروض بنك التسليف في المملكة السعودية

هناك أنواع من القروض في بنك التسليف قد تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، فيقدم البنك العديد من أنواع برامج التمويل المالي للمواطنين، للحد من انتشار الفقر في المملكة، مثل تلك القروض التي تُقدم للأسر بالمملكة والقروض التي تقدم للشباب والنساء، ويمكن الحصول على القرض من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى قرض الضمان الاجتماعي.

من خلال تسجيل دخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

وعليك أن تقوم باختيار أحد فروع البنك التي تفضلها.

قم بإدخال بياناتك بطريقة صحيحة، وعليك أن تقوم برفع مجموعة من المستندات التي يطلبها الموقع منك.

شروط الحصول على قروض بنك التسليف

وقروض الضمان الاجتماعي التي تُقدم من خلال بنك التسليف والادخار لها شروط، وقد تم إطلاق تلك الشروط لعمل ضوابط للحاصلين على القروض، ومن أهم تلك الشروط:

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على قروض الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على القروض غير حاصل على أي قرض آخر من بنك التسليف.

أن يكون المتقدم لديه وظيفة حكومية أو وظيفة خاص بحيث يتم ضمان السداد في المواعيد.

ينبغي أن يتم الموافقة على الشروط والأحكام التي يُطلقها بنك التسليف للحصول على قروض الضمان الاجتماعي للمواطنين بالمملكة.

والجدير بالذكر أن بنك التسليف يمنح المواطنين العديد من وسائل التسهيل في السداد، بحيث يستطيع المواطنين الحصول على القرض وسداد على سنوات عديدة، فيكون القرض لا يمثل عبء على المواطنين في هذه الحالة.