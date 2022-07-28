خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل وأسعار المنتجات التمويلية

تُعد منصة سلفة من أهم المنصات والمؤسسات المالية الموجودة في المملكة العربية السعودية، يتم من خلالها تقديم الكثير من الخدمات المالية والقروض للمواطنين، ويتم وذلك من خلال عمليات التمويل الفورية الصغيرة للأفراد، من خلال التطبيق الخاص بمنصة سلفة، ولقد تم تأسيس تلك المنصة في عام 2018، مؤسسها رجل الأعمال يزيد الطويل، وتم ترخيصها عام 2022 من جهة البنك المركزي السعودي.

تمويل شخصي من منصة سلفة

منصة سلفة تقوم بتقديم خدمات التمويل السريع للأفراد، بمبلغ يبدأ من ألف ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي، وتكون فترات سداد المبلغ ميسرة حتى تصل إلى 6 شهور، من خلال التقديم الإلكتروني على تطبيق المنصة يمكنك الحصول على التمويل وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى الذهاب للمنصة، في خلال 24 ساعة من طلبك للتمويل يتم تحويل المبلغ، تدعم منصة سلفة تقنية Fintech التي من خلالها يتم إتاحة التمويلات البنكية وذلك من خلال استخدام الهواتف الذكية بشكل فعّال.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

يوجد كثير من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم لطلب الخدمة المالية:-

يجب أن يكون المتقدم لطلب السلفة هو مواطن جنسيته سعودية، وكذلك يقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يزيد عمره عن 60 عامًا، ولا يكون أصغر من 18 عامًا.

يشترط أن يكون لدى المتقدم عمل، كالعمل في منشأة حكومية لفترة 3 شهور بحد أدنى، أو يكون لديه عمل في منشأة خاصة وتكون المدة 6 شهور بحد أقصى.

يجب ألا يقل دخل المتقدم الشهري عن 5000 ريال سعودي.

أسعار المنتجات التمويلية

خطوات الحصول على تمويل من سلفة

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية:-

أولًا يجب على المتقدم الدخول على موقع المنصة الالكتروني يمكنك الدخول من خلال ذلك الرابط

ثم بعد ذلك يدخل المتقدم على الصفحة الرئيسية ويتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم إنشاء حساب جديد على المنصة.

تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم من رقم الهوية، وبريد إلكتروني، ورقم الهوية ورقم الجوال، وكلمة مرور.

وبعد التسجيل قم بتحديد المبلغ الذي تري الحصول عليه، واختر فترة السداد المناسبة. من الضروري قراءة كافة الشروط والموافقة عليها إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة. مراجعة البيانات المُدخلة والتأكد من صحتها. الضغط على طلب التمويل. الضغط على خيار تأكيد، وانتظر وصول رسالة التأكيد.

ختامًا، نأمل أن نكون قد وُفقنا لشرح كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل.