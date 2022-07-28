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خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل وأسعار المنتجات التمويلية

آلاء عرفات

تُعد منصة سلفة من أهم المنصات والمؤسسات المالية الموجودة في المملكة العربية السعودية، يتم من خلالها تقديم الكثير من الخدمات المالية والقروض للمواطنين، ويتم وذلك من خلال  عمليات التمويل الفورية الصغيرة للأفراد، من خلال التطبيق الخاص بمنصة سلفة، ولقد تم تأسيس تلك المنصة في عام 2018، مؤسسها رجل الأعمال يزيد الطويل، وتم ترخيصها عام 2022 من جهة البنك المركزي السعودي.

 تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل

تمويل شخصي من منصة سلفة

منصة سلفة تقوم بتقديم خدمات التمويل السريع للأفراد، بمبلغ يبدأ من ألف ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي، وتكون فترات سداد المبلغ ميسرة حتى تصل إلى 6 شهور، من خلال التقديم الإلكتروني على تطبيق المنصة يمكنك الحصول على التمويل وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى الذهاب للمنصة، في خلال 24 ساعة من طلبك للتمويل يتم تحويل المبلغ، تدعم منصة سلفة تقنية Fintech التي من خلالها يتم إتاحة التمويلات البنكية وذلك من خلال استخدام الهواتف الذكية بشكل فعّال.

تمويل شخصي للمواطن والمقيم 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بدون كفيل وسداد علي 36 شهر

خطوات تمويل شخصي سريع 1443- 2022 للحصول على سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

يوجد كثير من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم لطلب الخدمة المالية:-

  • يجب أن يكون المتقدم لطلب السلفة هو مواطن جنسيته سعودية، وكذلك يقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
  • يجب ألا يزيد عمره عن 60 عامًا، ولا يكون أصغر من 18 عامًا.
  • يشترط أن يكون لدى المتقدم عمل، كالعمل في منشأة حكومية لفترة 3 شهور بحد أدنى، أو يكون لديه عمل في منشأة خاصة وتكون المدة 6 شهور بحد أقصى.
  • يجب ألا يقل دخل المتقدم الشهري عن 5000 ريال سعودي.

أسعار المنتجات التمويلية

أسعار المنتجات التمويلية
أسعار المنتجات التمويلية

خطوات الحصول على تمويل من سلفة

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية:-

  1. أولًا يجب على المتقدم الدخول على موقع المنصة الالكتروني يمكنك الدخول من خلال ذلك الرابط
 تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل
تمويل شخصي سريع من سلفة
  1. ثم بعد ذلك يدخل المتقدم على الصفحة الرئيسية ويتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
 تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل
تمويل شخصي سريع من سلفة
  1. ثم إنشاء حساب جديد على المنصة.
 تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل
انشاء حساب على منصة سلفة
  1. تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم من رقم الهوية، وبريد إلكتروني، ورقم الهوية ورقم الجوال، وكلمة مرور.
 تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل
تمويل شخصي سريع من سلفة
  1. وبعد التسجيل قم بتحديد المبلغ الذي تري الحصول عليه، واختر فترة السداد المناسبة.
  2. من الضروري قراءة كافة الشروط والموافقة عليها
  3. إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
  4. مراجعة البيانات المُدخلة والتأكد من صحتها.
  5. الضغط على طلب التمويل.
  6. الضغط على خيار تأكيد، وانتظر وصول رسالة التأكيد.

ختامًا، نأمل أن نكون قد وُفقنا لشرح كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة بدون تحويل راتب أو وجود كفيل.

آلاء عرفات

الاء محمد عرفات، 20 سنة، طالبة فرقة تالتة اداب قسم لغة عربية، خبرة سنتين ونصف، عملت على عدة مواقع من قبل واحب الكتابة.


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