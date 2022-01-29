يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443 من برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى المواطنين والأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية والأشد فقراً مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة ولا يقتصر الدعم على المالي فقط وإنما يقوم الضمان الاجتماعي بتقديم الدعم والمساعدات في العديد من المجالات الطبية والتعليم وتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للتحقق من المستحقين للدعم في الفترة الأخيرة يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف الدعم لشهر يناير ولكن المسؤولة عن تحديد الموعد هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث إن الوزارة تقوم بإرسال رسالة إلى الأشخاص تُفيد قبولهم وموعد الصرف الخاص بهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/

الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

إدخال رمز التحقق والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

في النهاية يقوم المواطن بالضغط على تسجيل الدخول.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

كبار السن سواء من الراجل أو النساء بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الغير قادرين على العمل والحصول عل دخل شهري.

أصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة التي تعوقهم عن العمل.

الأسر التي تفتقد لشخص يعولهم مثل المرأة المطلقة والأرملة.

الأسر الذين لديهم شخص مفقود وأيضًا مهاجر وتركهم وأسر الشخص المدمن.

خطوات معرفة المواطن رقم الضمان الاجتماعي الخاص به