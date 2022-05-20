خطوات التقديم في الديوان الملكي السعودي للحصول على مساعدات مالية لتسديد الديون

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طرق وأرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي للحصول على خدمات ومساعدات مالية وذلك للأشخاص المتعثرين ماليا أو الذين يبحثون عن سكن لهم ويعتبر الديوان الملكي السعودي هو طريق التواصل بين المواطنين والعائلة المالكة تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقدم الديوان الملكي السعودي خدماته للمواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية ويقيمون داخل المملكة السعودية لمواجهة صعوبات الحياة وسد إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم.

الخطوات

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

يسجل المواطن حساب شخصي له على الموقع ويسجل كلمة مرور لحسابه.

يقوم المواطن بإختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يختار المواطن بعد ذلك طلب مساعدة مالية.

يدخل المواطن كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

يكتب المواطن خطاب للديوان ويحدد فيه نوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها.

يقوم المواطن برفع جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على المساعدة التي يحتاجها.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدات لسنة 1443 هجريا