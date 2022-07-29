خطوات التقديم علي الوظائف التعليمية 1444 في السعودية عبر منصة جدارة

إعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم علي الوظائف التعليمية 1444 بنظام التعاقد الرسمي، وذلك تبعاً للأئحة التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية للخدمات التعليمية، لكل من وظيفة معلم وممارس في وزارة التعليم السعودية، حيث عملت الوزارة علي توفير نحو 11547 وظيفة تعليمية، وذلك من أجل سد الأحتياج في الوظائف التعليمية في المملكة وتعزيز قوة التعليم في المملكة.

موعد التقديم علي الوظائف التعليمية 1444

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بفتح باب التقديم علي العديد من الوظائف التعليمية، حيث يتم التسجيل بداية من يوم الأحد 2 محرم 1444 والذي يوافق 31 يوليو الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحاً، وحتي يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 في الساعة الثانية عشر ظهراً، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال منصة جدارة.

شروط الوظائف التعليمية 1444

يوجد عدد من التي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بوضعها وذلك من أجل التقديم علي هذه الوظائف، حيث تكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:-

يجب إن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

يجب إن يكون المتقدم لدية كافة المعاير والشروط الخاصة بالتقديم في الوظائف التعليمية المختلفة.

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب معادلة الشهادة في المملكة.

توافر كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي الوظائف.

خطوات التقديم علي الوظائف التعليمية 1444

يتم التقديم علي وظائف وزارة التعليم السعودية من خلال منصة جدارة حيث يكون ذلك إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-