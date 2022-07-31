خطوات التقديم علي الوظائف التعليمية جدارة 1444 وزارة التعليم عبر منصة مسار في وظائف جدارة التعليمية

إعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح التقديم علي الوظائف التعليمية 1444 بداية من صباح اليوم الأحد 1 محرم، حيث تم إتاحة نحو 11 ألفًا و547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وذلك تبعاً للأئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية علي رتبة معلم ممارس للعام الدراسي الجديد 1444، حيث إن التقديم يكون إلكترونياً من خلال منصة جدارة التعليمية.

التقديم علي الوظائف التعليمية 1444

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إعلنت عن التخصصات المطلوبة للتقديم وأيضاً الشروط العامة للقبول، حيث تم فتح باب التقديم في صباح اليوم الأحد 2 محرم، ويستمر التقديم حتي يوم الأحد المقبل 9 محرم والذي يوافق7 أغسطس ، ويتم إعلان النتيجة في يوم السبت 18 محرم 13 أغسطس 2022.

التخصصات المطلوبة للتقديم

أغلنت وزارة التعليم عن التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية 1444 وهي:-

الرياضيات.

إدارة الأعمال.

اللغة الإنجليزية.

الكمياء.

الأحياء.

الفيزياء.

المهارات الرقمية.

شروط التقديم علي وظائف جدارة 1444

هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة التعليم السعودية بوضعها من أجل التقديم علي الوظائف التعليمية الجديدة وهي:-

يجب إن يكون المتقدم حديث التخرج من أحد الجامعات بالمملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون حاصل علي مؤهل تربوي أو ما يعادلة في التخصصات المطلوبة.

إن يكون حاصل علي تقدير لا يقل عن جيد.

يشترط إن يكون متفرغ للوظيفة.

يجب إن يكون المتقدم غير مسجل في أحد الوظائف بالمملكة.

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة في وزارة الموارد البشرية.

يجب إن يكون المتقدم محقق الشروط والمعاير الخاصة بممارسة مهنة المعلم في المملكة العربية السعودية.

توافر الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

خطوات التقديم علي الوظائف التعليمية جدارة 1444

يتم التقديم علي الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة وذلك عبر أتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي منصة جدارة عبر منصة مسار “من هنا“.

تسجيل الدخول في حسابك أو إنشاء حساب جديد.

من القائمة تقوم باختيار الوظائف المتاحة.

بعد ذلك تقوم باختيار الوظيفة المقدم لها حسب التخصص الدراسي.

تكتب جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط علي زر التقديم.

الإدارات التعليمية الخاصة بوظائف جدارة

أوضحت وزارة التعليم بإن العمل سيكون في مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة وأهمها إدارة الرياض التعليمية والزلفي والمجمعة والعلال، وإدارة الطائف التعليمية، وإدارة المذنب التعليمية، وإدارة القريات التعليمية، وإدارة الحدود الشمالية التعليمية، وإدارة سراة عبيدة التعليمية، وإدارة الرس التعليمية، وإدارة الخرج التعليمية، وإدارة الحوطة والحريق التعليمية، وإدارة محايل عسير التعليمية، وإدارة حفر الباطن التعليمية، وإدارة الجوف التعليمية، وإدارة المجمعة التعليمية، وإدارة الأفلاج التعل.