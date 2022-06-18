يقوم المكتب التنفيذي التابع لخادم الحرمين الشريفين، باستقبال طلبات المساعدات الخاصة بالمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتقديم المساعدات العلاجية والمالية والعينية اللازمة طبقًا لمدى استحقاق المواطن ويتم إجراء بحث شامل للشخص المتقدم للطلب، ويتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين بتقديم الطلبات خلال المواعيد الرسمية للعمل على مدار الأسبوع، وفي السطور التالية سنتعرف على طريقة التواصل مع المكتب التنفيذي، وخطوات تقديم طلب.

الرقم الموحد لمساعدات الديوان الملكي

أعلن المكتب التنفيذي عن توفير رقم موحد خاص باستقبال الطلبات على النحو التالي:

• التواصل من داخل المملكة عبر رقم الديوان الملكي السعودي الموحد 80004000000.

• التواصل من خارج المملكة عبر رقم الديوان الملكي السعودي الموحد 920030003.

خطوات التسجيل في مساعدات الديوان الملكي السعودي 1443ه‍

أعلن المكتب التنفيذي للديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، عن خطوات التسجيل للطلب والتي جاءت على النحو التالي:

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي من هنا.

2- الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “العمليات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية للموقع.

3- الخطوة الثالثة قم بتحديد نوع الخدمة المطلوبة، ويتضمن الموقع عدة خدمات منها المساعدات العلاجية والمالية والعينية وغيرها من الخدمات.

4- الخطوة الرابعة قم بتعبئة النموذج الخاص بالموقع، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، ثم قم بالضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

• سوف تظهر لك رسالة توضح إتمام عملية الإرسال بنجاح.