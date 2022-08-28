خطوات التسجيل في منصة مدرستي… بعد أول يوم بالعام الدراسي الجديد 1444هـ

أطلقت وزارة التعليم السُّعُودية منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، بعد تفشى فيروس كورونا، وبدء العالم في الإغلاق التام بسبب انتشار العدوى، وسارعت المملكة في إطلاق منصة مدرستي للحفاظ على الطلاب والطالبات.

أهمية منصة مدرستي

حيث جاءت فكرة وأهمية منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، بواسطة البرنامَج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بدءً من تسجيل دخول الطالب للمنصة، ثم أداء النشيد الوطني، والتمارين الصباحية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، وبعدها دخول الطالب للفصل الدراسي مع المعلم.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1444هـ

ـ تحميل تطبيق توكلنا بواسطة متجر التطبيقات على جوالك.

ـ افتح تطبيق توكلنا واضغط على بيانات مدرستي.

ـ سيطلب منك التطبيق مجموعة من البيانات مثل عمرك والاسم الرباعي ورقم الجوال.

ـ ستصلك رسالة على جوالك تحتوى على الرَّقَم السرى الخاص بك.

ـ تسجيل الرَّقَم السرى الذي وصلك في رسالة للدخول علي منصة مدرستي.

حقيقة توقف منصة مدرستي

أكدت وزارة التعليم أن منصة مدرستي تواصل تقديم خدماتها، ونفت ما تردد من شائعات اتجاه توقف منصة مدرستي عن العمل، حيث لا يمكن الاستغناء عن خدماتها التي تفيد الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ.

طريقة إعداد درس على منصة مدرستي

تساعد تلك المنصة المعلمين والمعلمات في إعداد دروسهم بشكل بسيط وافتراضي، بواسطة اتباع التالي:

ـ يقوم المعلم بتسجيل الدخول علي منصة مدرستي، بواسطة كلمة المرور الخاصة به.

ـ يدخل المعلم على المنصة، وبعدها تحضير الدرس المناسب ورفعه على منصة مدرستي.

ـ يعد المعلم الدرس الافتراضي واختيار حضور الطلاب والضغط على خيارات نوع الدرس.

ـ بعد ذلك يقوم المعلم بالضغط على تحديد الدرجة الخاصة بالدرس.

ـ يتم بعد تلك إضافة المحتوى العلمي وكذلك وضع الواجبات التي يؤديها الطلاب وكذلك الاختبارات التي تطبق على الدرس بواسطة منصة مدرستي التعليمية.

ـ ثم يضغط على أيقونة الحفظ، بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات.

ـ ثم يضغط على رابط تقديم الدرس للطلاب.