خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وطرق التواصل معها

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن منصة مدرستي التي تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى العاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور حيث أن منصة مدرستي تمكن الطلاب من معرفة المناهج التعليمية ومواعيد الامتحانات والنتائج الخاصة بالطلاب وكافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب طوال العام الدراسي وجاءت تلك المهنة من وزارة التعليم السعودية في إطار الحرص على صحة الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية معايير التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي ووسائل التواصل بها.

تعريف منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية في إطار منصات التعليم الإلكترونية.

تمكن منصة مدرستي كافة الطلاب من معرفة الدروس المقررة طبقاً لوزارة التربية والتعليم إلكترونياً.

يمكن للعاملين في قطاع التدريس شرح الدروس التي تحددها المدرسة.

يمكن استخدامها من المدرسين الذين أصيبوا بفيروس كورونا ولم يستطيع على الذهاب إلى المدرسة أثناء فترة مرضهم.

تتيح المدرسة العديد من الأسئلة التي تساعد الطالب في تحديد مستواه.

يتوفر على المنصة كافة المناهج الدراسية بدء من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://tawakkalna.sdaia.gov.sa/account/login?ReturnUrl=%2F

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى من أجل العودة إلى المدرسة والضغط على اتصال.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له ثم الضغط على إرسال.

أخيراً يجب إدخال الرمز التحقق الذي تم إرساله إليك.

طرق التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي