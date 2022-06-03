يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، من أجل التسجيل بها ، حيث أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، عبارة عن منصة قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاقها من أجل تقديم الدعم الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل الضعيف، من أجل توفير حياة كريمة لهم، وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وذلك تحقيقا لرؤية السعودية 2030، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة برابط وتسجيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443

هناك مجموعة من الخطوات التي حددتها وزارة الموارد البشرية للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 من قبل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الدعم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة التي أطلقت رابط مخصص للمنصة، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال هذا الرابط .

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

انقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل حساب جديد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، والتي تتمثل في : رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرسل عبر رقم الجوال الذي سجلت به.

اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

انقر على مربع تسجيل.

سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على تأكيد.

قم بإدراج الرسالة التي تم إرسالها إليك والضغط على تأكيد.

سيتم تسجيل الحساب بالفعل.

سجل الدخول إلى الحساب الخاص بك

قراءة كافة المعلومات والأحكام والشروط.

انقر على مربع الدخول للخدمة.

اضغط على مكتب الضمان الذي ترغب به.

قم باختيار الفئة.

أدخل جميع البيانات الخاصة بالعائلة.

قم بالمتابعة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك.

قم برفع الملفات والمرفقات المطلوبة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

انقر على تقديم الطلب.

احتفظ برقم الضمان الاجتماعي لأنك ستستخدمه في خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد .

خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 ورابط التسجيل في المنصة

وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم الرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكيفية التسجيل بها.