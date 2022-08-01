قامت وزارة المالية في المملكة السُّعُودية بإطلاق منصة اعتماد للتسجيل بها والاستفادة من خدماتها وهذا ضمن خُطَّة المملكة لتحقيق رؤية 2030 حيث تسعى المملكة للتحول الرقمي لذلك أطلقت منصة اعتماد للخدمات المالية التي تعمل على تقديم العديد من الخَدمات لتسهيل وتسريع التعاملات المالية وتنظميها إلكترونياً والهدف منها إقامة شراكة بين كل الجهات الاقتصادية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد للخدمات المالية

يتم التسجيل في منصة الخَدمات المالية اعتماد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة اعتماد. النقر على تسجيل جديد. إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهَوية وغيرها. تدوين رَقم الجوال. التأكد من صحة البيانات المدخلة. ستصل رسالة إلى رَقم الجوال تحتوي على كود التفعيل حتى يتم تأكيد التسجيل. رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة. تقديم استمارة التفويض بعد طباعتها للغرفة التجارية للتصديق عليها. ثم رفعها على المنصة.

خطوات الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد

وفرت منصة اعتماد العديد من الخَدمات للقطاعات الحكومية والخاصة والأفراد ومن هذه الخَدمات طريقة الاستعلام عن الراتب و التي تتم عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة اعتماد. النقر على تسجيل دخول. تدوين الاسم كلمة المرور ثم النقر على دخول. النقر على استعلام عن الراتب. إدخال البيانات المطلوبة. اختيار الشهر الذي تريد الاستعلام عنه. النقر على استعلام. سيتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بمستحقات الشهر المحدد.

تسجيل دخول منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني الموحد

يتم تسجيل دخول منصة اعتماد عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة اعتماد النفاذ الوطني.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رَقم الهَوية ورمز التحقق.

تدوين رَقم السجل المدني ثم النقر على تسجيل دخول.

يتم الدخول إلى حساب وزارة التجارة والاستثمار وإن وجد أن الحساب مشترك في المنافسات والمشتريات من قبل يتم إيقاف الدخول.

وبهذا نكون وضحنا لكم في هذا المقال خطوات التسجيل في منصة اعتماد للخدمات المالية في المملكة، وأيضاً طريق الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد وقدمنا أيضا طريقة تسجيل دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني الموحد.