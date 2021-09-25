خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على مساعدات مالية مجانا

ارتفع معدل البحث حول خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على مساعدات مالية مجانا من كل أنحاء العالم خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تقدم المؤسسة العديد من المساعدات الإنسانية وخاصة لمن ليس لديهم مسكن جيد أو من ليس لديه سياره او الفئات الفقيرة، ويشمل الدعم والمساندة جميع المواطنين والمقيمين من كل كافة دول العالم، لم تقتصر المساعدات على السعوديين فقط، بل شملت جنسيات مختلفة، في هذا التقرير نقدم لكم خطوات التسجيل وشروط الحصول على المساعدات الإنسانية والمالية من مؤسسة الوليد بن طلال، بالإضافة إلي طرق التواصل مع المؤسسة سواء من خلال رقم الجوال او البريد الإلكتروني.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على مساعدات مالية مجانا

الدخول على موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

الدخول على النموذج الإلكتروني، ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

تسجيل البريد الإلكتروني.

كتابة الاسم رباعي.

كتابة الباسورد.

تسجيل رقم الجوال.

استلام رمز التحقق وكتابته في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة إستكمال.

كتابة username الخاص بك.

التحقق من البيانات والمعلومات المسجلة.

النقر على كلمة موافق.

عليك بعد ذلك الانتظار حتي تتعرف على رد المؤسسة ومدي إمكانية من الحصول على تلك المساعدات المالية.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

حددت المؤسسة الخيرية وليد بن طلال بعض الشروط والمعايير من أجل التسجيل والحصول على الدعم المادي، من بين تلك الشروط التالي:

أن لا يتجاوز الدخل الشهري للشخص المتقدم الثلاث آلاف ريال سعودي.

لا يمتلك المتقدم مسكن، عقار، سيارة.

التوقيع على عدم بيع او ايجار تلك المساعدة الممنوحة للشخص.

طريقة التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يتمكن المواطن أو المقيم أو شخص من حول العالم الحصول على المساعدات من خلال عدة طرق بسيطة كالتالي:

التوصل عبر رقم الهاتف (966112110000).

التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

إلي هنا وصلنا إلي نهاية شرح خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية للحصول على مساعدات مالية مجانا من كل أنحاء العالم.