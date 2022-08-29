خطوات التسجيل في شركة “رافد” للنقل المدرسي عبر نظام نور

استكملت شركة تطوير خدمات النقل “رافد” التابعة لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، كل استعداداتها قبل بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، وذلك لضمان تقديم خدمة النقل منذ اليوم الأول من العام الدراسي، وقام أكثر من 200 مراقب ميداني بفحص أسطول الحافلات المخصصة عبر قائمة تحتوي على أكثر من 36 معياراً للفحص لكل حافلة، وذلك في أكثر من 68 موقف للحافلات.

ويستفيد من الخدمة الآن ما يقرب من 650 ألف طالب وطالبة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقدم الخدمة لأكثر من 11700 مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، كما يستفيد منهم أيضا قرابة 15 ألف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

والتسجيل في خدمة النقل المدرسي يبدأ بزيارة موقع نظام نور، وخطوات التسجيل لولي الأمر تكون كالتالي:

أولا: قم بتسجيل الخول على موقع “نظام نور”.

ثانياً: ستظهر إليك شاشة فيها خيارات النقل المدرسي.

ثالثاً: قم باختيار “طلاب النقل المدرسي للعام الحالي 1444.

رابعاً: قم باختيار “طلب نقل” من بين الأيقونات الظاهرة أمامك.

خامساً: بعد ذلك سوف تظهر إليك صفحة الشروط والأحكام، والتعليمات العامة.

سادساً: قم بالضغط على “موافق”.

سابعاً: تظهر لك بعد ذلك شاشة تحتوي على عدد من الخانات، قم بملئها ببيانات الطالب كاملة.

ثامناً: بعد ذلك اضغط على “تأكيد الطلب”، وستصلك رسالة بها رمز التأكيد على جوالك.

تاسعاً: قم بالتأكيد من خلال كتابة رمز التأكيد المطلوب.

بعد ذلك ننتقل للخطوة الثانية، وهي خطوة سداد الرسوم، وذلك يكون من خلال “سداد“، بقيمة 200 ريالا سعودياً للعام الدراسي، وبعد ذلك قم بالضغط على رقم فاتورة السداد، ويمكنك بعد ذلك سداد المبلغ من خلال “خدمة الفواتير” في البنوك السعودية، ثم انتظر بعد ذلك الرد على طلبك بالرفض أو القبول، وفقا لمعايير الاستحقاق، ويمكن استرداد المبلغ في حالة الرفض.