خطوات التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من مبالغ دعم برنامج الدعم السعودي

يعد حساب المواطن برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، وهو الموقع الرسمي الوحيد أو المنصة الإلكترونية الوحيدة التي تستقبل طلبات تسجيل حساب مواطن جديد، والجدير بالزكر انه لايوجد مكاتب تابعة للبرنامج في مختلف المناطق بالمملكة، وإنما تقتصر عملية التسجيل في حساب المواطن السعودي على قنوات التقديم الرسمية عبر البوابة الإلكترونية ويمكن من خلالة الاستفادة من مبالغ دعم برنامج الدعم السعودي.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

الدخول إلي البوابة الإلكترونية من هــــنـــا انقر على إيقونة تسجيل جديد و قد بإدخال جميعالبيانات المطلوبة ستصلك بعد قليل رسالة نصية على رقم الجوال تتضمن رمز التحقق إدخال الباسورد الذي وصل إلى الجوال بعدها قم بالنقر على إيقونة تعبئة الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة

شروط اهلية حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم في الحساب حاصل على جنسية السعودية

أن يكون المتقدم لا تتجاوز مدة إقامته خارج أراضي المملكة عن 90 يوما كحد اقصى وذلك فى خلال 12 شهر الماضية

ان لا يكون محكوم عليه بعقوبات تستوجب السجن من قبل .

يستثنى حاملى بطاقات التنقل وابن وابنة المواطنة الزوج أو الزوجة الغير السعودية

رابط التسجيل في حساب المواطن