خطوات التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من مبالغ دعم برنامج الدعم السعودي

يعد حساب المواطن برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، وهو الموقع الرسمي الوحيد أو المنصة الإلكترونية الوحيدة التي تستقبل طلبات تسجيل حساب مواطن جديد، والجدير بالزكر انه لايوجد مكاتب تابعة للبرنامج في مختلف المناطق بالمملكة، وإنما تقتصر عملية التسجيل في حساب المواطن السعودي على قنوات التقديم الرسمية عبر البوابة الإلكترونية ويمكن من خلالة الاستفادة من مبالغ دعم برنامج الدعم السعودي.
طريقة التسجيل في حساب المواطن
- الدخول إلي البوابة الإلكترونية من هــــنـــا
- انقر على إيقونة تسجيل جديد و قد بإدخال جميعالبيانات المطلوبة
- ستصلك بعد قليل رسالة نصية على رقم الجوال تتضمن رمز التحقق
- إدخال الباسورد الذي وصل إلى الجوال
- بعدها قم بالنقر على إيقونة تعبئة الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة
شروط اهلية حساب المواطن
- يجب أن يكون المتقدم في الحساب حاصل على جنسية السعودية
- أن يكون المتقدم لا تتجاوز مدة إقامته خارج أراضي المملكة عن 90 يوما كحد اقصى وذلك فى خلال 12 شهر الماضية
- ان لا يكون محكوم عليه بعقوبات تستوجب السجن من قبل .
- يستثنى حاملى بطاقات التنقل وابن وابنة المواطنة الزوج أو الزوجة الغير السعودية
رابط التسجيل في حساب المواطن
- اولا قم بالدخول إلي الموقع الرسمي من هنا (ca.gov.sa ).
- اذهب إلي خيار“تسجيل جديد” الموجود داخل الموقع.
- قم بإدخال جميع البيانات مثل (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق).
- الضغط على أيقونة “تسجيل”.
- بعدها سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف الجوال المُسجل في البوابة تتضمن الرقم السري.
- قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور المُرسلة عبر الهاتف، ورمز التحقق.
- الضغط على أيقونة “دخول”.
- بعدها قم بإدخال كلمة المرور.
- اذهب إلي أيقونة “تغيير” أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل .
- قم بـ (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).
- قم بالدخول إلى الاختيار الأول (تعبئة أو استكمال الطلب).
- قم بإدخال البيانات العامة .
- قم بتعبئة بيانات العنوان الخاصة بك.
- الإجابة على الأسئلة بـ نعم/لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة إن وجد تابعين.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالدخل بشكل سليم، بالإضافة إلى دخل التابعين إن وجدوا.
- تعبئة البيانات الخاصة بالعقارات.
- ثم إدخال البيانات الخاصة بالحساب الخاص بك “الآيبان”.
- قم بمراجعة الطلب كاملاً ومن ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ.
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