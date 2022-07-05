خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة

خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة الطارئة عليه، حيث ازداد محرك البحث الآن بشكل كبير عن خطوات التسجيل في البرنامج، بعد صدور أمر من أمين الحرمين بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، ومن خلال خدمة الحساب المدني، يمكنك طرح الأسئلة والاستفسارات لخدمة العملاء، والجدير بالذكر أن جلالة الملك “سلمان بن عبد العزيز” مُنح 20 مليار ريال للتغلب علي ظاهرة ارتفاع الأسعار وخصص 10 مليار ريال لحساب المواطنين وبرنامج الضمان الاجتماعي، دعنا نوضح لحضراتكم الخطوات اللازمة للتسجيل في حساب المواطن الجديد من خلال هذه المقالة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443

عند رغبة المتقدم في إنشاء حساب جديد، يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني على البوابة الإلكترونية للبرنامج وإدخال رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد الخاص به.

ثم اختيار التسجيل في حساب المواطن.

سوف يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة إلى رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب لإكمال التسجيل.

قم بتغيير كلمة المرور.

أدخل جميع متطلبات البيانات، مثل المعلومات العامة والمعلومات حول الدخل والعناوين والعقارات والحسابات المصرفية والعملاء.

قم برفع المستندات المطلوبة.

يجب مراجعة البيانات مرة أخري، ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط أهليه حساب المواطن

يجب التحقق من الشروط المستحقة للمواطن من خلال الخطوات التالية:

أن يكون المواطن حاملا الجنسية السعودية.

لابد من توافق المعلومات لحساب المواطن مع الجهات الخاصة.

معرفة الاستحقاق المالي للفرد من الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة، والدخل المحدد للأسرة، سن التابعين الأكبر أو الأقل من 18 عام.

اقرأ أيضا في نجوم مصرية:

تردد قناة دي إم سي الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة كرتون بطوط 2022 على نايل سات بجودة HD