استعرض حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة، مع العلم أنه في الساعات الأخيرة تم صدور عدد من الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره ومن أبرزها تخصيص 10 مليار ريال سعودي لكلاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج حساب المواطن، وبعدها أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح التسجيل مرة أخرى كما تم الكشف عن الخطوات الصحيحة الخاصة بالتسجيل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

أفصح حساب المواطن عبر الحساب الرسمي التابع له على تويتر عن الخطوات الصحيحة التي يجب إتباعها من أجل التسجيل لتأتي هذه الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن.

النقر على إنشاء حساب جديد.

إدخال كلاً من رقم الهوية ورقم الجوال وعدد من البيانات الأخرى مثل تاريخ الميلاد.

اختيار كلمة سر مؤقتة.

قم بمراجعة البيانات جيدًا مع إرفاق كافة الأوراق التي تدعم الطلب.

أخيرًا لا تنسى إدخال كلاً من بيانات العنوان والحساب البنكي وكل البيانات المتعلقة بالتابعين.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

بعد صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن بدأت تتزايد التساؤلات عن شروط الأهلية لتأتي على النحو التالي: