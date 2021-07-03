خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة
تم فتح باب التسجيل في جامعة نجران لمرحلتي البكالوريوس و الدبلوم لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي 1443هـ من اليوم السبت 03/07/2021 حتي يوم الخميس الموافق 08/07/2021 .
خطوات التسجيل للقبول في جامعة نجران
- قم بالدخول علي رابط جامعة نجران https://edugate.nu.edu.sa/nu/init
- أضغط علي تبويب قبول ثم قم بالدخول علي رابط قبول بكالوريوس و دبلوم للسعوديين.
https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardTypeApplicationOnline.faces
- قم بالضغط علي طلب قبول جديد.
- قم بإدخال بيانات السجل المدني و مقر الدراسة من الشاشة التي .ستظهر أمامك ثم اضغط التالي بعد إكمال البيانات.
- قم بالموافقة علي تعليمات وشروط القبول و أضغط التالي.
- قم بإدخال بياناتك الشخصية من أسم و تاريخ ميلاد …ألخ ثم أضغط تأكيد.
- قم بالضغط علي التالي لتظهر لك شاشة ترتيب الرغبات.
- قم بالضغط علي الرغبات التي تريدها من خانة الرغبات المتاحة ثم أضغط التالي.
- تظهر لك الرغبات مرتبة حسب اختيارك في جدول قم بالضغط علي التالي.
- تظهر لك شاشة بها رقم طلب التسجيل و أمكانية طباعة أستمارة طلب القبول.
بالصور خطوات التسجيل في جامعة نجران العام الجامعي 1443هـ
بالفيديو خطوات التقديم و القبول في جامعة نجران