خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

تم فتح باب التسجيل في جامعة نجران لمرحلتي البكالوريوس و الدبلوم لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي 1443هـ من اليوم السبت 03/07/2021 حتي يوم الخميس الموافق 08/07/2021 .

خطوات التسجيل للقبول في جامعة نجران

قم بالدخول علي رابط جامعة نجران https://edugate.nu.edu.sa/nu/init

أضغط علي تبويب قبول ثم قم بالدخول علي رابط قبول بكالوريوس و دبلوم للسعوديين.

https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardTypeApplicationOnline.faces

قم بالضغط علي طلب قبول جديد.

قم بإدخال بيانات السجل المدني و مقر الدراسة من الشاشة التي .ستظهر أمامك ثم اضغط التالي بعد إكمال البيانات.

قم بالموافقة علي تعليمات وشروط القبول و أضغط التالي.

قم بإدخال بياناتك الشخصية من أسم و تاريخ ميلاد …ألخ ثم أضغط تأكيد.

قم بالضغط علي التالي لتظهر لك شاشة ترتيب الرغبات.

قم بالضغط علي الرغبات التي تريدها من خانة الرغبات المتاحة ثم أضغط التالي.

تظهر لك الرغبات مرتبة حسب اختيارك في جدول قم بالضغط علي التالي.

تظهر لك شاشة بها رقم طلب التسجيل و أمكانية طباعة أستمارة طلب القبول.

بالصور خطوات التسجيل في جامعة نجران العام الجامعي 1443هـ

بالفيديو خطوات التقديم و القبول في جامعة نجران