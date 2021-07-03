خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

بواسطة حازم دياب

تم فتح باب التسجيل في جامعة نجران لمرحلتي البكالوريوس و الدبلوم لخريجي الثانوية العامة للعام الجامعي 1443هـ من اليوم السبت 03/07/2021 حتي يوم الخميس الموافق 08/07/2021 .

خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

خطوات التسجيل للقبول في جامعة نجران

  • قم بالدخول علي رابط جامعة نجران https://edugate.nu.edu.sa/nu/init
  • أضغط علي تبويب قبول ثم قم بالدخول علي رابط قبول بكالوريوس و دبلوم للسعوديين.

https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardTypeApplicationOnline.faces

  • قم بالضغط علي طلب قبول جديد.
  • قم بإدخال بيانات السجل المدني و مقر الدراسة من الشاشة التي .ستظهر أمامك ثم اضغط التالي بعد إكمال البيانات.
  • قم بالموافقة علي تعليمات وشروط القبول و أضغط التالي.
  • قم بإدخال بياناتك الشخصية من أسم و تاريخ ميلاد …ألخ ثم أضغط تأكيد.
  • قم بالضغط علي التالي لتظهر لك شاشة ترتيب الرغبات.
  • قم بالضغط علي الرغبات التي تريدها من خانة الرغبات المتاحة ثم أضغط التالي.
  • تظهر لك الرغبات مرتبة حسب اختيارك في جدول قم بالضغط علي التالي.
  • تظهر لك شاشة بها رقم طلب التسجيل و أمكانية طباعة أستمارة طلب القبول.

بالصور خطوات التسجيل في جامعة نجران العام الجامعي 1443هـ

خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة
خطوات التسجيل في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

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بالفيديو خطوات التقديم و القبول في جامعة نجران

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حازم دياب

محرر بموقع نجوم مصرية منذ عام 2009 أهتم بموضوعات التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه التقنية.