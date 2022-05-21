شروط وخطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تقديم دعم تكافل للطلاب لمساعدة أولياء الأمور في توفير المصاريف الدراسية وإحتياجات الطلاب حيث أوضحت أنه من خلال برنامج تكافل الصلاب سيتم دعم الطلاب ماديا في جميع المراحل الدراسية بمبلغ 130 مليون ريال سعودي يتم تقديمهم لمساعدة أكثر من 260 ألف طالب وطالبة ويتم ذلك عن طريق صرف دفعات محددة للصرف ويتم التقديم للحصول على الدعم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية.

خطوات التسجيل في برنامج دعم تكافل الطلاب

يقوم ولي الأمر بالدخول على منصة مؤسسة تكافل الخيرية.

يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب على المنصة يكتب فيه إسم المستخدم وكلمة مرور.

يختار ولي الامر خدمة تكافل الطلاب من القائمة الرئيسية.

يسجل ولي الأمر جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يضغط ولي الأمر على زر التقديم بعد أن يتأكد من صحة البيانات التي أدخلها.

يرفع ولي الأمر كافة المستندات والأوراق اللازمة والمطلوبة على المنصة.

يقوم ولي الأمر بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتقديم.

شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1443