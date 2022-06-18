طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور

يمكنك التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية قم بالذهاب إلى منصة نور التعليمية عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.
  • بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.
  • ثم قم باختيار الخدمات.
  • بعد ذلك تظهر قائمة منسدلة قم  باختيار خدمة النقل المدرسي منها.
  • بعد ذلك قم باختيار طلب النقل.
  • أحرص على ملء النموذج المقدم لك.
  • يلزم أن تقوم بوضع رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف، والآن قم بالذهاب لدفع مصاريف الحجز عبر سداد.
  • في النهاية سوف يظهر لك رقم فاتورة السداد.
  • يلزم أن تقوم بالاحتفاظ بها من أجل الضرورة.

خطوات طلب نقل المدرسي لأسر الضمان الاجتماعي

يمكن لأسر الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • في البداية قم بالدخول على حساب المشرف عبر نور.
  • بعد ذلك قم باختيار خدمة النقل المدرسي.
  • ثم قم بالنقر على مراجعة الطلبات الخاصة بالنقل المدرسي للعام القادم.
  • بعد ذلك قم بالتأشير على جميع الخيارات.
  • ثم قم بالنقر على زر عرض.
  • ثم قم باختيار طلب نقل الطالب أو الطالبة المعفى.
  • اكتب جميع بيانات الطالب أو الطالبة بدقة.
  • بعد ذلك قم الضغط على كلمة موافق.
  • في النهاية سوف يظهر لك اسم من قمت بالمشاركة باسمه وحالة السداد أنه معفى منها.