يتساءل الكثير من الأشخاص حول خدمات النقل المدرسي للطلاب، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير النقل المدرسي وتحسينه مثل زيادة عددهم الناقلات إلى حوالي ثلاثين ألف وأكثر مطابق بشكل كبير للمعايير العالمية، وبما أن الوزارة تعمل على الإعلان عن كل شيء تقوم به عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذا فنحن هنا لنتعرف أكثر على طريقة التسجيل في النقل المدرسي لعام 1444 عبر نظام نور، فتابع لتتعرف على التفاصيل.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور يمكنك التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالذهاب إلى منصة نور التعليمية عبر هذا الرابط noor.moe.gov.sa.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

ثم قم باختيار الخدمات.

بعد ذلك تظهر قائمة منسدلة قم باختيار خدمة النقل المدرسي منها.

بعد ذلك قم باختيار طلب النقل.

أحرص على ملء النموذج المقدم لك.

يلزم أن تقوم بوضع رمز التحقق المرسل لك عبر الهاتف، والآن قم بالذهاب لدفع مصاريف الحجز عبر سداد.

في النهاية سوف يظهر لك رقم فاتورة السداد.

يلزم أن تقوم بالاحتفاظ بها من أجل الضرورة. خطوات طلب نقل المدرسي لأسر الضمان الاجتماعي يمكن لأسر الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذه الخدمة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول على حساب المشرف عبر نور.

بعد ذلك قم باختيار خدمة النقل المدرسي.

ثم قم بالنقر على مراجعة الطلبات الخاصة بالنقل المدرسي للعام القادم.

بعد ذلك قم بالتأشير على جميع الخيارات.

ثم قم بالنقر على زر عرض.

ثم قم باختيار طلب نقل الطالب أو الطالبة المعفى.

اكتب جميع بيانات الطالب أو الطالبة بدقة.

بعد ذلك قم الضغط على كلمة موافق.

في النهاية سوف يظهر لك اسم من قمت بالمشاركة باسمه وحالة السداد أنه معفى منها.