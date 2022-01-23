خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هـ 2022 م وشروط الاستفادة

لا يزال البحث مستمر حول طريقة و خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هـ 2022 م و شروط الاستفادة من منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وسنجيب على كافة تساؤلاتكم بشأن النظام الاجتماعي الحديث أو المستحدث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. والذي فتح باب تسجيل الدخول والتنفيذ على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بتاريخ 20 تشرين الثاني 1443. حيث يعمل النظام الاجتماعي المطور على تقديم الدعم المالي والمادي للمواطنين الأكثر استحقاقا، و ضمان إيداع أموال صندوق الزكاة للعائلات والأسر الأشد فقرا، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب أفراد الأسرة، وتوظيفهم في مناصب ووظائف تليق بهم وتشجيعهم ليتحولوا من عاطلين عن العمل إلى موظفين يساهمون في الإنتاج وازدهار المملكة.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هـ 2022 م

إن الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، عبارة عن نظام استحدثته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وبغرض تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، وعدد خصيصا للعاطلين عن العمل، أو للموظفين محدودي الدخل، وتحويلهم من أشخاص عالة على المجتمع إلى أشخاص مثابرين ومنتجين، ليساهموا في تطور وتقدم البلاد في جميع المجالات.

عن طريق منصة صندوق الدعم والحماية الاجتماعية، يتم منح أموال ومستحقات الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين الذين أتموا التسجيل. والذين تتوفر فيهم شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والاستفادة القصوى من اعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والتي سنتطرق إلى ذكرها وشرح خطوات وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في الفقرات الموالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

دائما وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضع رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك باتباع خطوات وطريقة سهلة ومبسطة على النحو التالي:

تأتي أولى الخطوات وهي الضغط هنا على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول عن طريق ملء خانت اسم المستخدم وخانت كلمة السر. أو تسجيل جديد في حالة لم تكن تملك حساب من قبل.

تدوين كافة المعلومات المدرجة أمامك. وهي مبينة ب رقم البطاقة الشخصية. تاريخ ميلادك الهجري وأيضا رقم الهاتف الخاص بك (رقم جوالك) وتأكد جيدا من دقة البيانات المدرجة.

إدراج رمز التحقق عندما يقوم النظام بإرساله إلى رقم الجوال المسجل عندهم.

تقديم كل الأوراق والوثائق المطلوبة من المستفيد وإرسالها إلكترونيا بالنقر فوق كلمة إرسال.

وبهذا تكون قد أكملت آخر الخطوات لطريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، بالإضافة إلى أننا سنرفقك بفيديو توضيحي لهذه العملية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب توفر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443 أو شروط الاستحقاق، فيمكن للموظفين الذين يزاولون عملهم الاستفادة أيضا من إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والمتمثلة في المعاش المقدم من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفقا للعديد من الشروط أبرزها أن يكون إجمالي دخل أفراد الأسر أقل من الحد الأدنى، وباقي الشروط هي نفسها شروط الاستحقاق للدعم المقدم من الدولة السعودية، ونذكرهم كالآتي.

يشترط ثبوت الجنسية السعودية أو الإقامة الدائمة في المملكة مع استثناء المرأة الغير السعودية و المتزوجة من شخص سعودي. وأيضا الأرملة أو المطلقة الأجنبية عن المملكة أي غير السعودية ولها أبناء سعوديين. ومن المستحقين أيضا الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من رجل لا يملك الجنسية السعودية. يجب أن يكون دخل الفرد الموظف تحت الحد الأدنى المحتسب للمعاش الذي يعادل ألف ومائة ريال للموظف، و550 ريال لكل فرد من العائلة. شرط انطباق معايير الامتلاك والاستخدام المبلغ المبين في اللائحة التنفيذية للنظام أي يحسن توزيع التعويض الممنوح له. يجب أيضا على الموظفين أن يطبقوا التعليمات الصحية لوزارة الموارد البشرية، في ما يخص الأولاد و كذا برامج التأهيل والتدريب والتوظيف. يشترط أيضا على الموظف عدم الإقامة في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة مثل المستشفيات والمؤسسات العقابية ومثيلها.

ملاحظة في شروط الاستحقاق: لا يؤثر تواجد أحد أفراد العائلة بعيد عنها بغية إتمام تعليمه على استحقاق الدعم للأسرة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تم وضع منصة الدعم والحماية الاجتماعية من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. لتبسيط وتسهيل مختلف العمليات الخدماتية، المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443. وأيضا لتمكين المواطن البسيط من معرفة تفاصيل استحقاقه، والاستفسار والإجابة عن كافة تساؤلاته وتقديم الشكاوى وما إلى ذلك. ونحن بدورنا جلبنا انفع الطرق والأسهل للاتصال بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

للاتصال بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية يجب تشكيل الرقم الموحد المجاني 19911، أو على الرقم المجاني 8001222777.

وأيضا كوسيلة أخرى للتواصل معهم عبر هذا الرمز البريدي 11157.

فالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر صندوق البريد 12484.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

قدم نظام الضمان الإجتماعي المطور 1443 بعض الأهداف الاستراتيجية والخطوط الأساسية. التي سيشتغل على تطبيقها والاستفادة من الخبرة والتجارب العالمية المتعلقة بالتطوير في المجال الاقتصادية وخطط التنمية المستقبلية، ومن أبرز هذه الأهداف نجد:

خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة المستحق في تحقيق الاستقلال المادي وتحويله إلى من فرد محتاج وفقير إلى شخص منتج مثابر. يساعد أيضا في تأمين الحد الأدنى من الدعم الذي يلبي متطلبات المعيشة والاحتياجات الأساسية الازمة للعائلات الفقيرة. يقوم بوضع الآليات التي تضمن لحاق المساعدات للمستحقين في حالات الأزمات والكوارث. يساهم في تأمين الدعم والحماية لكافة المستفيدين بما يتماشى مع متطلباتهم.

آليات احتساب المعاش و الاستحقاق من منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ختاما لمقالنا

قدمنا لكم اليوم على موقع نجوم مصرية، مقالا شاملا حول كل ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وكيفية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية 2021. بالإضافة إلى شروط الاستحقاق و آليات احتساب المعاش، ونحن في خدمتكم لأي استفسار أو طرح أي أسئلة، بالإضافة إلى أننا سنوافيكم بأي جديد يخص النظام، فقط اتركوا لنا تعليق.