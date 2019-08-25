خطوات التسجيل في الدفعة القادمة من مبادرة سند الزواج 1440

اهتم عدد كبير من الشباب المتزوجين بأمر التسجيل في سند محمد بن سلمان، بدأ أن قام بتطليقها ولي العهد السعودي وهذا من أجل العمل على تقديم المساعدة للأشخاص المتزوجين حديثاً وعدم تحميلهم أي نوع من العبء، كما أن الهدف الأساسي أنها تساعدهم في كل الأمور المعيشية وتوفر لهم أموال تساندهم في حين الشعور بأزمة مالية.

مبادرة سند الزواج

مبادرة سند هذا البرنامج مقدم من قبل سند محمد بن سلمان لمساعدة المتزوجين حديثا من السعوديين لتخفيف أعباء المعيشة،كما تعد خدمة مبادرة سند من أهم الخدمات التي يتم وضع الضوء عليها في المملكة العربية السعودية لأن هذا البرنامج يساند مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

شروط المستفيدين من سند الزواج في المملكة العربية السعودية

يجب أن تكون جنسية كلاً من الزوجين من سعودية. أن تكون هذه أول زوجة للشاب الراغب في الحصول على سند الزواج. أن يكون سن زواج الزوج يتراوح ما بين 21 عام حتى 40 عام، بينما يكون سن زواج المرأة يتراوح ما بين 18 إلى 40 عام. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى. يجب إن يكون مر على موعد الزواج عام تقريباً. أن يكون دخله الشهري لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في مبادرة سند للزواج

الدخول على الموقع الخاص ببرنامج سند للزواج.

إنشاء حساب جديد خاص بالمستفيد.

اختيار صفحة سند الزواج.

إدخال كافة البيانات بالكامل.

سوف يتم إرسال رسالة باعتماد الطلب الخاص بك.

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