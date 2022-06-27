طريقة التقديم على برنامج الدعم السكني وأهم الباقات الجديدة

قام برنامج الدعم السكني بالإعلان عن تقديم خمس باقات جديدة وبالتالي يستطيع المواطنون أن يستفيدوا من تلك البطاقة بالإضافة إلى الحصول على دعم مالي يصل قيمته إلى 100 ألف ريال سعودي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص الدعم السكني.

باقات جديدة من الدعم السكني 1443

قام برنامج الدعم السكني بتوفير خمس باقات جديدة يمكن لمختلف المواطنين أن يستفيدوا منها وتلك الباقات هي كلًا من التالي:

باقة الدعم المقدمة.

باقة الإيجار.

باقة تجديد المسكن.

باقة الأثاث.

باقة البناء الذاتي.

خطوات التقديم على منتجات برنامج الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستفادة من المنتجات المقدمة من الدعم السكني وذلك لتسهيل الأمور على كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية وتوفير إليهم حياة ميسرة وتلك الخطوات هي كلًا من التالي: