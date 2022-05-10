خطوات التسجيل في الحج وزارة الصحة السعودية 1443

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الحج وزارة الصحة، وهذا فيما يخص الكوادر الطبية والفنية التي تختص في مجالات نادرة، وهذا تحضيرا لبداية موسم الحج، بحيث تتم الاستعانة بهم في منشآت الوزارة، ويتم تشغيلهم أيضا في مختلف مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونظير ذلك وضعت الوزارة مجموعة من شروط التي تؤهل المتقدمين للقبول في الحج، وسنعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع من خلال مقالنا هذا.

طريقة التسجيل في الحج وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الحج وزارة الصحة، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية، يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة الصحة السعودي. بعد ذلك يدرج كل بيانات الدخول المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ثم ينقر على خيار نظام القوى العاملة ثم ينقر على طلب المشاركة. في الخطوة الموالية يقوم بملء نموذج الاستمارة من أجل المشاركة في مهام وزارة الصحة لموسم الحج، وتتضمن نوع العقد ورقم الموظف ورقم الهوية الوطنية في حال كان مواطنا سعوديا، ورقم الإقامة في حال كان مقيما. بعدها يضغط Register، ويدرج كل المستندات المطلوبة إلكترونيا، وبهذا يكون قد أتم كل الخطوات المطلوبة.

شروط تسجيل الحج في وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين عبر موقعها، وهي كما يلي:

يجب أن يكون تخصص المسجل موافقا لإحدى التخصصات التي تطلبا الوزارة.

كذلك من الضروري أن يكون المتقدم حاصلا على وثيقة موافقة بالتقدم، وأن يحصل على إجازة نظامية من إدارة عمله في الفترة التي سيتعاقد فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون بطاقته المهنية سارية المفعول، ونفس الأمر بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية.

مدة الرد على الطلب

تجدر الإشارة إلى أن الرد على طلبات المتقدمين قد يستغرق مدة خمسة أيام، وهو يمر بثلاث مراحل نذكرها لكم فيما يلي:

يظهر للمستعلم كلمة انتظار أو معلق وهذا بعني أن الطلب لا زال قيد المراجعة.

وإذا اكتمل الطلب ستظهر ملاحظة تم التدقيق، أما إن كان ملفه ناقصا سيجد كلمة ”جديد”، وفي هذه الحالة يتوجب عليه أن يقوم باستكمالها.

أما في حال استيفاء المتقدم كل الشروط ووفر كل المستندات اللازمة، ستظهر له عبارة مقبول.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع طريقة التسجيل في الحج وزارة الصحة، كما تطرقنا إلى عرض شروط التسجيل والمدة التي تستغرق للرد على الطلبات.