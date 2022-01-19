خطوات التسجيل فى منصة مدرستي التعليمية والمزايا المتوفرة بها

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فترة يتعلم بها الطلاب عن بعد وهي خلال 7 أيام ويتم ذلك من خلال منصة مدرستي والتي أتاحت الوزارة الرابط التي يمكن للطلاب استخدامه للوصول إليها ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية كانت قد حدد أن المراحل الدراسية التي عادت الدراسة بشكل حضوري لهم وهم المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بينما يظل طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية أونلاين لحين إصدار بيان آخر بشأنهم وجاءت منصة مدرستي ضمن حرص الوزارة على الطلاب والعاملين بقطاع التعليم حيث أنها تعتبر واحدة من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية والمزايا المتوفرة بها.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

في البداية يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي والتي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://schools.madrasati.sa

يقوم الطالب بالدخول إلى العودة إلى المدارس ومنها يقوم بتسجيل الدخول.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات المطلوبة.

التأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة وسوف يتم هور المعلومات على الشاشة من اسم ولي الأمر ومعلومات الطالب.

مميزات منصة مدرستي التعليمية