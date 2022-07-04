خطوات التسجيل الجديدة في حساب المواطن بعد التعديلات يوليو 1443

كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن خطوات التسجيل الجديدة لحساب المواطن السعودي بعد أن تم إجراء تعديل عليه من أجل إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، كما أشار البرنامج إلى أنّ كل المستفيدين المؤهلين لشهر يوليو الحالي لا يتوجب عليهم زيارة الموقع الخاص بالبرنامج أو التسجيل من جديد، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع، تابعوا معنا.

خطوات التسجيل الجديدة لحساب المواطن 1443

تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل الجديدة لحساب المواطن، ويعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم الحكومي في السعودية، وللقيام بتسجيل جديد يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وهي كما يلي:

الولوج إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت يكتب الشخص رقم الجوال ورقم الوية الوطنية وتاريخ الميلاد سيتم تسجيل المتقدم، وبعد ثوان ستصله رسالة نصية قصيرة إلى رقم هاتفه الذي أدرجه في التسجيل، وتتضمن كلمة مرور مؤقتة يتوجب عليه أن يقوم بمراجعة كل المعلومات التي قام بتسجيلها، ثم يغير كلمة المرور بعد أن يتحقق من صحة البيانات يرفق كل المستندات المطلوبة، ويواصل تقديم طلبه مع إضافة العنوان الشخصي ورقم الحساب البنكي، مع المعلومات الخاصة بالدخل الشهري، معلومات التابعين وغيرها

تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر أمر ملكي لإعادة فتح أبواب التسجيل في حساب المواطن من جديد وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل

إصدار أمر ملكي للموافقة

قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإصدار قرار يقضي بالموافقة على قرار تخصيص دعم مالي بقيمة عشرين مليار من أجل تجاوز مرحلة ارتفاع الأسعار، إذ سيتم تخصيص ميزانية ضخمة قدرها 10.4 مليارات ريال ستصرف لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي في السعودية، وكذلك دعم المواشي، أما المبلغ لمتبقي فسيتم وضعه في مخزون الاستراتيجية من أجل توفير المواد الأساسية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال خطوات التسجيل الجديدة لحساب المواطن والتي تم الإعلان عنها مؤخرا في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم للمحتاجين من المواطنين السعوديين الذين يستوفون الشروط.