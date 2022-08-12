خطوات الاعتراض على إسقاط الأهلية في حساب المواطن و الأوراق المطلوبة

كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات الاعتراض على سقوط الأهلية عن المستفيد من البرنامج وأشار البرنامج إلى الأوراق التي يجب أن يتم تقديمها للجهات المختصة لإسقاط الأهلية، ويعد برنامج حساب المواطن من البرامج الحكومية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتخفف الأعباء عن المواطنين السعوديين خاصة من ذوى الدخول المتوسطة والمنخفضة وتقديم الدعم المالي لهم لتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة للتوسعات الاقتصادية التي تجريها المملكة لتحقيق رؤية 2030 .

خطوات الاعتراض علي إسقاط الأهلية عن المستفيد

كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات الاعتراض على إسقاط الاهلية عن المستفيدين، وهي كالتالي :

الدخول للصفحة الرسمية لبرنامج ” حساب مواطن “

تحديث البيانات إذا كانت حالة الأهلية ” غير مؤهل “

تقديم اعتراض يوضح سبب عدم الأهلية الظاهرة عند المستفيد

يتم تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 3 أشهر

الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض

حدد برنامج حساب المواطن الأوراق التي يجب تقديم للاعتراض على إسقاط الأهلية، ويتم تقديمها من حساب المستفيد في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الاهلية، وهي كالتالي :

دراسة الأهلية

أساب عدم أهلية العائل

تأكيد بعدم شمول المستفيد بدفعة أغسطس الجاري

دفعة 57

بدأ برنامج حساب المواطن الأربعاء الماضي 10 أغسطس في إيداع الدفعة الـ 57 لأغسطس الجاري، الخاص المستفيدين من البرنامج، و في سياق متصل تلقي برنامج حساب مواطن رسائل من المستفيدين تؤكد المرونة في تلقي حساباتهم و قيمة الدعم التي يتم صرفها لهم شهريا من خلال اشتراكهم بالبرنامج .

مبادئ برنامج حساب المواطن

أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب مواطن في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2017، وهو برنامج له العديد من المبادئ الهامة وهي كالتالي: