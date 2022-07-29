خطوات الاستفادة من عروض وخصومات برنامج سكني في السعودية 1444 هجري

تهتم معظم الدول بتوفير حياة كريمة لمواطنيها وتعمل جاهدة على توفير مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، حيث تعمل غالبية الدول على إنشاء البرامج التنموية المختلفة لتوفير متطلبات المواطنين، وكأغلب الدول حول العالم تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير عدة برامج تخدم المواطنين كبرامج الدعم المالي أو برامج تهتم بتوفير السكن للمواطنين، برنامج ولاء سكني السعودي أحد أهم برامج الحكومة السعودية الذي يهتم بتوفير حياة آمنة وكريمة، برنامَج سكني وخطوات الحصول على تخفيضات وعروض البرنامج هو ما سنسلط عليه الضوء في الأسطر القادمة.

برنامج ولاء سكني

ولاء سكني يعتبر من أهم وأكبر مشاريع الإسكان الذي تشرف عليه وزارة الإسكان السعودي، حيث يعمل البرنامج على توفير وحدة سكنية للمواطنين الراغبين في الحصول على مسكن وتقديم حياة كريمة مستقرة لهم، ولكن هناك بعض الشروط التى يجب توافرها للاستفادة من برنامج سكني سنتعرف عليها فيما بعد.

شروط الحصول على دعم سكني

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في مقدم طلب الحصول على دعم سكني من برنامج ولاء سكني، مجمل هذه الشروط جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم رب الأسرة والمسؤول عنها.

أن يكون عمر المتقدم فوق 25 عام.

ألا يكون للمتقدم مسكن خاص.

ألا يكون باستطاعته شراء سكن خاص.

خطوات التسجيل في برنامج سكني

بعد أن قمت عزيزي المتابع بالإطلاع على شروط التسجيل في برنامج سكني، إليك طريقة وخطوات التسجيل:

الدخول على موقع منصة سكني .

. تسجيل الدخول على الموقع.

الضغط على خيار تقديم.

يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام وتحديد نوع السكن.

يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بدقة وبشكل صحيح.

الضغط على خيار الحصول على حالة الدعم.

بخطوات تسجيل ميسرة، يمكنك الاستفادة من العروض والخصومات التي يوفرها لك برنامج #ولاء_سكني. استفد من الخدمة عبر تطبيق #سكني:

https://t.co/FIqkmHi3Ka#حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/KpVTmajkh3 — برنامج سكني (@SaudiHousing) July 25, 2022

خطوات الاستفادة من عروض وخصومات برنامج ولاء سكني

يقدم برنامج ولاء سكني العديد من العروض المميزة وكذلك الخصومات المميزة والتي يرغب الكثير في الحصول عليها، نعرض لكم خطوات الاستفادة من خصومات برنامج ولاء سكني:

تسجيل الدخول على تطبيق سكني من هنا .

. الدخول إلى قائمة خدماتي.

اختيار قائمة المشتريات.

بعد أن تظهر قائمة الشركاء الحاليين يجب اختيار العرض المناسب، وإظهار البار كود للمحاسب عند ظهوره للحصول على الخصم.

تناولنا في الحديث فيما سبق برنامج ولاء سكني والذي تحدثنا فيه عن البرنامج وأهم شروط التسجيل في هذا البرنامج، وكذلك عرضنا خطوات التسجيل في البرنامج وخطوات الاستفادة من عروض البرنامج.