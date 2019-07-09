خطوات الاستعلام عن وافد عبر موقع وزارة العمل السعودية

تعتبر خدمة ” الاستعلام عن وافد” ، من اهم الخدمات التي تققوم بتقديمها المملكة العربية السعودية للمقيمين أو الوافدين على أراضيها، ويمكن إتمام هذه الخدمة بكل سهولة ويسر بطريقة إلكترونية، عن طريق موقع وزارة العمل السعودية، فيمكنكم الإستعلام عن وافد برقم الحدود او رقم الاقامة او رقم الجواز، ويوجد العديد من الخدمات الاخرى مثل الاستعلام عن نقل كفالة وافد او الاستعلام عن كفالة وافد ويمكنكم أيضا الاستعلام عن وافد هارب .

خطوات الاستعلام عن وافد

إذا كنت كفيل او وافد يجب عليك اتباع الاجراءات التالية لاتمام عملية الاستعلام عن وافد :

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية، وتسجيل الدخول .

قم بالنقر على إختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختار “الاستعلامات الإلكترونية” ثم الضغط على إختيار الاستعلام عن وافد .

قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي ( رقم الإقامة او رقم الحدود، ورقم جواز السفر، وجنسية الوافد الذى تريد الاستعلام عنه) .

قم بكتابة رقم التحقق، ثم قم بلضغط على مربع البحث لاستكمال الخطوات .

قم بالنقر على زر البحث لتتم عملية الايتعلام عن وافد .

سوف تظهر لك المعلومات المطلوبة عن الوافد وهي : ( قم الوافد، واسم الوافد، وحالة الوافد، وتقييم المنشاة التي يعمل بها، وتراخيص المنشأة) .

تقييم المنشاة ويتم امداد معلومات خاصة بالمنشاة التي يعمل بها الوافد، حسب حالتها فى وزارة العمل .

اما تراخيص المنشاة، يبينان كانت التراخيص سارية او انها تحتاج تجديد .

حالة الوافد من حيث اذا كان مازال يعمل او تم الإستغناء عنه من العمل .

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

فى حالة الاستعلام عن وافد برقم الاقامة قم بالدخول الى موقع وزارة العمل السعودية .

ثم قم بإختيار الخدمات الالكترونية .

سيتم توجيهك الى صفحة “خدمة الاستعلامات الالكترونية” .

سيظهر لك كلمة الاستعلام عن وافد موظف قم بالنقر على كلمة إستعلام .

قم بإختيار البحث برقم الاقامة، قم بكتابة البيانات المطلوبة .

واكتب رقم التحقق، ثم إضغط على إختيار بحث .

سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالوافد وعملة ومكان إقامته .

الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود

تعد هذه الخدمة مهمه للغاية حيث يتم الاستفادة منها في الحصول عل ىبيانات خاصة برخصة العمل للموظف الجديد، ويقوم الوافد بالحصول على معلومات خاصة بحاله إقامته، ويمكن الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود بإتباع الخطوات البسيطة التالية :

قم بإجراء نفس الخطوات السابقة التي قمنا بشرحها .

بدلا من إختيار الاستعلام برقم الاقامة، قم بالنقر على إختيار “رقم الحدود” .

ثم قم بالنقر على إختيار الجنسية .

وقم بإدخال رقم التحقق، والضغط على زر بحث .

وسيتم عرض النتيجة وبها كافة المعلومات .

وبهذه الخطوات البسيطة قم تكون نجحت فى الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود .

الاستعلام عن وافد برقم الجواز

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية .

قم بنفس الخطوات الخاصة بالاستعلام عن وافد برقم الاقامة .

ولكن قبل خطوة البحث، اختر الايتعلام عن وافد برقم الجواز .

وسوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بالموظف الوافد الذى تود الاستعلام عنه .

الاستعلام عن وافد هارب و بلاغ هروب

يمكن للوافد معرفة اذا كانت الاقامة الخاصة به يوجد بها اى بلاغ عن طريق الدخول الى موقع وزارة العمل السعودية وعن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع وزارة العمل السعودية .

قم بإختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب.

قم بإضافة رقم الإقامو الخاص بك .

قم النقر على زر البحث ؟

سوف تظهر لك حالة الوافد .

وبهذه الخطوات قد تكون اتممت عملية الاستعلام عن وافد .

يرجي الانتباه انه قد تم فرض غرامة مالية على المخالفين لنظام الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ قدرها فى المرة الأولي 500 ريال سعودي، وفي المرة الثانية غرامة قدرها الف ريال سعودي، وفي المرة الثالثة يبلغ مقدار الغرامة الف ريال سعودي، والترحيل من الاراضى السعودية فورا .