أخبار السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة قياس كفايات المعلمات 1444ه‍

عبدالله إبراهيم

أعلن الحساب الرسمي لقياس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصدار نتائج قياس كفايات المعلمات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الشهادة شرطًا أَسَاسِيًّا لمزاولة مهنة التدريس في المملكة، وفي السطور التالية سنتعرف على خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة قياس كفايات المعلمات 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، عن طريقة معرفة النتائج والتي تتم بشكل إلكتروني عن طريق موقع منصة قياس الإلكتروني، ويمكن من خلال الرابط التالي معرفة النتائج والتعرف على شروط الاختبار والرسوم وطريقة تسديدها، ويمكن الدخول للمنصة عبر الرابط التالي من هنا.

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خطوات الاستعلام عن نتائج كفايات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، عن خطوات معرفة النتائج والتي تتم بشكل إلكتروني عبر منصة قياس، عبر تطبيق الخطوات التالية.

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلي منصة قياس الإلكتروني من هنا.

منصة قياس

2- الخطوة الثانية قم بكتابة رقم الهوية ورقم المرور

في الحقول المخصصة لها.

3- الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة  الاختبارات، ثم قم بالضغط على اختبار كفايات المعلمين.

4- الخطوة الرابعة قم بتحديد طريقة الحصول على نتائج الاختبار عن طريق رقم الهوية الوطنية، ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطني في المكان المخصص لها.

5- الخطوة الخامسة قم بكتابة رقم التحقق المرئي، ثم أضغط على بحث، وسيتم عرض نتيجة الاختبار.

عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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