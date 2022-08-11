خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 هـ عبر نظام نور

أزاحت وزارة التعليم السعودية الستار عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444هـ عبر نظام نور، وذلك بالتزامن من اقتراب بداية العام الدراسي المقبل، هذا وقد أتاحت الوزارة الفرصة للمعلمين والمعلمات من كل أرجاء المملكة للاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر نظام نور الإلكتروني، هذا وكانت الوزارة قد بدأت بالإعلان تباعاً عن نتائج النقل الداخلي عبر مديرياتها وإداراتها التعليمية المختلفة في كل أرجاء المملكة، هذا ونسلط الضوء في التالي على خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين في نظام نور

ببضع خطوات محددة، يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن حركة النقل الداخلي بسهولة ويسر، فقط اتباع التالي:

أولاً، على المعلم أو المعلمة الذهاب إلى موقع نظام نور .

الخطوة التالية، يتم تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم يتم ادخال الرمز المائي الظاهر أمامك.

يمكنك فيما بعد الاختيار من القائمة الظاهرة أمامك “أيقونة شؤون المعلمين”.

اختر منها “حركة النقل الداخلي” ثم بادر بكتابة كل البيانات المطلوبة منك.

في الأخير، قم بالضغط على عرض النتائج ومن ثم يتم عرض النتائج الخاصة بك على الفور.

خطوات تقديم طلب النقل 1444 للمعلمين والمعلمات

كانت وزارة التعليم السعودية قد وضعت مجموعة من الخطوات التي تسمح للمعلمين بالتقدم بطلب تحويل داخلي، وهي كالتالي: