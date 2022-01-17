خطوات الاستعلام عن مكافآت الطلاب من نظام نور 1443

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعودة الدراسة حضوريا إلى المدارس زاد البحث عن المنصات التعليمية وعلى رابط نظام نور طريقة تسجيل الدخول عليه ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم في المملكة أقرت برجوع طلاب المرحلة المتوسط وطلاب المرحلة الثانوية في بداية العام الدراسي الجاري وذلك لتجنب التكدس وفى إطار المحافظة على صحة الطلاب وأعلنت الوزارة عن عودة طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية منذ يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 وأضافت الوزارة أن المنصات التعليمية تستمر في العمل ولا نية لتعطيلها مثل منصة مدرستي، من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية تهتم بنظام المكافآت لتشجيع ومساعدة الطلاب على تكميل دراستهم حيث أن نظام نور يخدم حوالي 46 ألف طالب وطالبة ولكن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الطلاب حتى يتمكنوا من الحصول على المكافأة من وزارة التعليم السعودية وقامت الوزارة بتدريب المسؤولين عن بالمدارس والإدارات التعليمية عن نظام المكافآت ومتابعة إدراج الطلاب المستحقين والتأكد من وجود حساب بنكي للطالب ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن المكافآت من نظام نور.

خطوات الدخول إلى نظام نور للمكافآت

في البداية يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول إلى المكافآت والإعلانات ومنها اختيار مسيرات المكافآت.

إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن مكافأته.

خدمات نظام نور