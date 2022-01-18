أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية سابقاً عن أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد شهر من التسجيل ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المعاش لشهر يناير حيث أنهم بدأوا التسجيل في شهر ديسمبر الماضي كما أن غير المقبولين يبحثوا عن طريقة تقديم الاعتراضات ليتمكنوا من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لم خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم يقيم إقامة كاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون معاش المستفيد من الضمان الاجتماعي لا يزيد عن 1100 ريال للأسرة، والأفراد 550 ريال سعودي.

يصرف معا الضمان الاجتماعي إلى كلاً من:

زوجات الغير سعوديين والنازحين من مواطنين سعوديين الأرملة أو المطلقة. أم الأيتام الغير سعودية وأم الأبناء السعوديين الجنسية. أصحاب الإعاقة الذهنية والبدنية. أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. للأسر التي لديها ابن يقيم خارج السعودية بغرض الدراسة.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443