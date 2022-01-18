خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية سابقاً عن أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد شهر من التسجيل ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف المعاش لشهر يناير حيث أنهم بدأوا التسجيل في شهر ديسمبر الماضي كما أن غير المقبولين يبحثوا عن طريقة تقديم الاعتراضات ليتمكنوا من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لم خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم يقيم إقامة كاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون معاش المستفيد من الضمان الاجتماعي لا يزيد عن 1100 ريال للأسرة، والأفراد 550 ريال سعودي.
يصرف معا الضمان الاجتماعي إلى كلاً من:
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خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443
- في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/
- الدخول إلى الضمان الاجتماعي وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.
- الدخول إلى صرف الضمان الاجتماعي ومنها إلى مستحقات المستفيدين.
- يمكن من خلال اتباع نفس الخطوات تقديم الاعتراض لعدم قبول طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.